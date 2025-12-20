Pancu a început „curățenia” la CFR Cluj! Cine sunt primii doi jucători care pleacă de la CFR

CFR Cluj a încheiat sezonul de toamnă cu o victorie la limită, 1-0, pe terenul celor de la FC Botoșani, însă liniștea din Gruia pare că se lasă așteptată.

Pancu a început „curățenia” la CFR Cluj! | Foto: CFR 1907- Facebook

Feroviarii se află la patru puncte de zona play-off și probleme financiare care trebuie rezolvate pentru a fi sigură de licența pentru sezonul viitor, notează GSP.ro.

Se anunță o iarnă tensionată în Gruia: unii jucători vor fi vânduți, în timp ce cariera altora va fi decisă prin rezilieri de comun acord. La finalul confruntării cu FC Botoșani, Daniel Pancu i-a criticat aspru pe unii fotbaliști care au refuzat să facă deplasarea la Botoșani și a confirmat că vor urma multe plecări iarna aceasta.

Decizia antrenorului a fost susținută total de patronul CFR-ului, Neluțu Varga, care a declarat după meci că va fi „o curățenie generală” în lot în perioada de pauză competițională.

Anton Kresic și Mohamed Badamosi, primii pe „lista neagră”

Primii doi jucători care își iau „adio” de la Gruia sunt fundașul central Anton Kresic și atacantul Mohamed Badamosi. Niciunul dintre cei doi nu a fost titular constant în acest sezon, iar șansele ca ei să mai continue la CFR după iarnă sunt practic inexistente. Finanțatorul și-a exprimat totodată nemulțumirea față de evoluția echipei sub comanda lui Pancu și i-a promis libertate totală de a decide cine rămâne și cine pleacă.

