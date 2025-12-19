Medicover – lider național în chirurgia robotică, cu peste 400 de intervenții realizate în 2025

Spitalul Medicover Cluj încheie anul 2025 cu rezultate remarcabile în activitatea chirurgicală, confirmând poziția sa de centru medical de excelență.

Prof. Dr. Nicolae Crișan

Pe parcursul anului 2025, în cadrul spitalului au fost efectuate peste 4000 de intervenții chirurgicale, acoperind o gamă largă de specialități medicale. Dintre acestea, 412 operații au fost realizate prin abord robotic, asigurând spitalului poziția de leader național în chirurgia robotică. În acest context, se confirmă angajamentul Medicover pentru inovație, precizie și siguranța pacientului. Programul de chirurgie robotică are câteva direcții principale: chirurgia robotică uro-oncologică (intervenții de prostatectomie radicală, nefrectomie parțială și cistectomie radicală) și chirurgia robotică uropediatrică (program pro bono care a inclus 19 intervenții pentru malformații congenitale sau patologie oncopediatrică) – ambele coordonate de către Prof. Dr. Nicolae Crișan; chirurgia robotică a endometriozei sub coordonarea Prof. Dr. Horace Roman și chirurgia robotică digestivă sub coordonarea Dr. Radu Motocu.

Dr. Radu Motocu

O contribuție importantă la activitatea chirurgicală a avut-o dotarea spitalului Meicover cu două sisteme chirurgicale robotice da Vinci Xi. Această infrastructură permite realizarea unor intervenții minim invazive cu un grad ridicat de precizie pentru cele mai complexe patologii, cu risc redus de complicații și asigurând o recuperare post-operatorie rapidă a pacientului.

Centrul de Excelență în Chirurgia Robotică Medicover Cluj este coordonat de Prof. Dr. Nicolae Crișan. Echipa medicală implicată în chirurgia robotică urologică are o experiență de peste 16 ani și a tratat mai mult de 1.500 de cazuri, activitatea sa contribuind la dezvoltarea acestui tip de chirurgie în România. Centrul funcționează pe baza unei abordări multidisciplinare a fiecărui pacient, reunind specialiști cu expertiză clinică și chirurgicală recunoscută cu scopul de a oferi cele mai bune soluții terapeutice personalizate.

Centrul de Excelență de Chirurgie Robotică Medicover Cluj este și un pol educațional important în chirurgia robotică. Pe parcursul anului 2025, 40 de chirurgi din România, Grecia, Republica Moldova și Iordania au beneficiat de programele educaționale organizate de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” în colaborare cu spitalul Medicover Cluj. De asemenea, echipele de chirurgi din cadrul Spitalului Medicover Cluj au susținut, prin activități de proctering, implementarea de noi programe de chirurgie robotică la Bistrița, Oradea și București.

Spitalul Medicover desfășoară în mod constant intervenții chirurgicale robotice pentru cazuri complexe, inclusiv proceduri realizate în premieră regională, utilizând tehnici de asistare intra-operatorie de ultimă oră – ecografia intraoperatorie, near-infrared imaging și reconstrucțiile 3D. Prin investiții susținute în tehnologie, formarea echipelor medicale și respectarea unor standarde ridicate de calitate, Medicover dezvoltă chirurgia robotică în România, cu accent pe urologie și oncologie și îmbunătățește continuu rezultatele clinice pentru pacienți.

Prof. Dr. Horace Roman

Pentru anul 2026, Spitalul Medicover Cluj își propune extinderea indicațiilor de chirurgie robotică și pentru specialitățile de ORL și chirurgie Oro-Maxilo-Facială prin introducerea platformei de chirurgie robotică Single Port.

Despre Medicover Romania

Din 1995, Medicover România a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de pe piața serviciilor de sănătate private, cu o rețea de 42 de clinici în București și în țară și 5 spitale generaliste: în București, Cluj-Napoca, Oradea și Craiova, 20 de cabinete on-site și peste 300 de unități medicale partenere. Spitalele Medicover corespund celor mai înalte standard medicale și deservesc o gamă largă de specialități medicale și chirurgicale.

Medicover România face parte din Medicover AB, companie internațională de servicii medicale și de diagnostic, înființată în 1995. Medicover operează o rețea extinsă de clinici, spitale, facilități de îngrijire specializată și laboratoare. Piețele principale ale Medicover sunt Polonia, Germania, România și India. În 2023, Medicover a înregistrat venituri totale de 1.746 milioane de euro, având peste 45.000 de angajați.

Pentru mai multe informații, vizitați: www.medicover.com.

Articol susținut de Spitalul Medicover Cluj.