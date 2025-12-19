„Iubirea căutată prin păcate – IoVa”. Alin Tișe și-a lansat primul roman: „Iubirea, speranța și visul pot împlini destine”.

Alin Tișe și-a lansat, joi, primul său roman. Este cea de-a patra carte semnată de președintele Consiliului Județean Cluj, care se adaugă celor apărute în ultimii ani.

Alin Tișe și-a lansat primul roman: „Iubirea căutată prin păcate – IoVa".

Alin Tișe și-a lansat joi, 18 decembrie, primul său roman intitulat „Iubirea căutată prin păcate – IoVa”, apărut la editura Actual din Cluj-Napoca.

Alin Tișe și-a lansat, joi, primul său roman

Aceasta este cea de-a patra carte, care se adaugă celor apărute în ultimii ani, povestea biografică „Poveste pentru tata”, culegerea de eseuri „Cezarul, Dumnezeu, Iubirea” și povestea fantastică „Fluturele Dor și Floarea de Apă - Religia iubirii”, care a apărut și în traducere în limba maghiară.

Lansarea a fost găzduită de MINA Museum din Cluj, oferind complementar o experiență senzorială deosebită, auditoriul fiind practic „găzduit” într-un spațiu din imagini dinamice care i-au dus pe cei prezenți în lumea imaginată de către autor.

Prezentarea a fost moderată de jurnalistul Ciprian Aron, despre carte vorbind criticii literari Alexandru Țion, Ion Cristofor și Adrian Suciu

Un cuvânt de apreciere a fost oferit de către ÎPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

ÎPS Andrei, la lansarea primului roman semnat de Alin Tișe

Evenimentul s-a bucurat și de un recital susținut de cantautorul clujean Emeric Imre.

Lansarea a fost găzduită de MINA Museum din Cluj

„Vin astăzi în fața voastră cu primul meu roman. Care, așa cum probabil v-ați prins din titlu, cuprinde două povești. Una despre iubire, cealaltă despre speranță și sacrificiu. Ambele petrecute în spații care-și găsesc originea în visele și amintirile copilului care am fost odinioară.

Alin Tișe: „Iubirea, speranța și visul pot împlini destine"

Aveți în mână un roman care îmbină două lumi diferite. Ceea ce le unește, este sentimentul iubirii. Care deschide căi de lumină, chiar dacă diferite. Dacă se poate trage o concluzie din acestea este faptul că iubirea, speranța și visul pot împlini destine. Chiar dacă pentru asta trebuie dat tribut sacrificiului. Iubirea și visul reușesc totdeauna să aducă lumină și speranță acolo unde domnește întunericul. Și dau răspuns întrebării poetului: «Nu știi, că numa-n lacuri cu mâl la fund cresc nuferi?»” a declarat Alin Tișe, în prezentarea susținută cu prilejul lansării.

Alin Tișe și-a lansat, joi, primul său roman

Romanul cuprinde, practic, două părți, un prim roman despre destinul tragic al unei familii, prinse în capcana iubirii și a păcatului. Care se referă la viața în realitatea din Caolin, localizată în Aghireș, zona în care autorul a copilărit. O viață care nu este doar dură, ci și o luptă pentru existența de zi cu zi. Este, totodată, povestea unui sentiment înălțător, care se prăbușește în ruină sub asaltul păcatului. Povestea lui IoVa vine să completeze această lume. Purtând cititorul printr-un basm despre voință, speranță și vis. Despre sacrificiul necesar căderii în umanitate. O poveste care confirmă faptul că este imposibil să iubești cu adevărat, profund, fără sacrificiu. Ce ne învață IoVa? Poate faptul că speranţa nu înseamnă să aştepţi ca totul să îţi mergă bine, ci faptul că faci ca totul să aibă un scop. Un scop la care se ajunge prin iubire, prin voință, prin sacrificiu.

