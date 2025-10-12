Lucrări în toi la viaductul-cheie al Autostrăzii Transilvania. Care e stadiul la Nădășelu?

Au apărut imagini nou cu lucrările la cel de-al doilea viaduct construit de turcii de la Ozaltin pe Lotul Nădășelu – Zimbor al Autostrăzii Transilvania (A3).

Lucrări la viaductul de la Nădășelu (Autostrada Transilvania) | Foto: Captură video SergiuPnt, YouTube

Aceste viaducte sunt esențiale pentu cei 42 de km de pe segmentul Nădășelu-Zimbor și Poarta Sălajului, parte a Autostrăzii Transilvania (A3).

„Filmare cu drona realizată în octombrie 2025 pe șantierul devierii de traseu a Autostrăzii A3, în zona Nădășelu. Devierea include construirea a două viaducte majore, de 1,2 km și 2 km lungime, pentru a ocoli zona cu alunecări de teren. Lucrările fac parte din tronsonul A3 Nădășelu–Zimbor, o porțiune esențială din Autostrada Transilvania.Traseul Autostrăzii A3 de la Nădășelu a fost deviat complet din cauza alunecărilor de teren.”, precizează autorul filmării, pe canalul de YouTube (YT) - SergiuPnt.

Clipul cu imaginile a fost filmat pe 11 octombrie 2025 și încărcat pe YT astăzi, 12 octombrie 2025.

La mijlocul lunii iulie, constructorul Ozaltin a primit Autorizația de Construire (etapa I) pentru viaductele de 3 kilometri scoase din contractul cu UMB pentru Lotul Nădășelu – Zimbor de pe Autostrada Transilvania.

Recent, Ministerul Transporturilor a autorizat noi lucrări de peste 700 milioane lei pentru viaductele de la Nădășelu și Topa Mică de pe Autostrada Transilvania, potrivit Economedia.ro

Lucrări de peste 138 de milioane de euro autorizate pentru viaductele de la Nădășelu și Topa Mică (A3)

Autorizația de construire pentru etapa a doua a proiectului a fost emisă luni, 25 august, pentru lucrări în valoare de 703 milioane de lei/circa 138,9 milioane de euro.

În prima etapă, din iulie, instituția a autorizat lucrări de 150 de milioane de lei. Acum, cu cea de-a doua etapă, sunt autorizate lucrări în valoare de 850 milioane de lei din contractul total de 995 milioane de lei.

Recent, Eugen Cecan, directorul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj anunța că lucrările la pasajele de la Nădășelu și Topa Mică vor începe în august 2025, în condițiile în care Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru viaductele de pe secțiunea Nădășelu – Zimbor al Autostrăzii Transilvania.

Exproprieri pentru viaductele-cheie de pe Autostrada Transilvania

La mijlocul lunii martie, Ministerul Transporturilor iniția demersurile pentru exproprierile necesare la realizarea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, județul Cluj.

Viaductele de 3 kilometri au fost scoase din contractul cu UMB pentru lotul Nădășelu – Zimbor al Autostrăzii Transilvania.

Pentru realizarea celor două viaducte din județul Cluj, Guvernul, prin Ministerul Transporturilor trebuie să exproprieze 154 de imobile (terenuri) proprietate privată cu o suprafață totală de 236.514 mp, iar valoarea estimată a despăgubirilor este de 1,3 milioane lei.

În iunie 2024, CNAIR anunța semnarea contractului de aproape un miliard de lei pentru cele două viaducte de pe lotul Nădășelu – Zimbor al Autostrăzii Transilvania scoase din contractul cu UMB.

Pe secțiunea finanțată din PNRR, de la Nădășelu – Poarta Sălajului, traseul actual va fi deviat, iar la Nădășelu și Topa Mică, zonă marcată de alunecări de teren, vor fi construite două viaducte cu o lungime de peste 3 kilometri. Noile lucrări costă aproximativ un miliard de lei, iar durata este de 27 de luni (9 proiectare și 18 execuție).

În lipsa viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică din județul Cluj, secțiunea Nădășelu – Zimbor (30 km), nu va putea fi deschisă în 2025.

