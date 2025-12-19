Clujul, la un pas să detroneze Bucureștiul în topul salariilor. Cât e leafa în județ?

Salariul mediu net în Cluj este al doilea cel mai mare din țară. Județul este foarte aproape să egeleze Capitala în ceea ce privește lefurile angajaților.

Nu știm cât mai rezistă Capitala București în fotoliul de lider în topul celor mai mari salarii din România, deoarece județul Cluj s-a apropiat la mai puțin de 300 de lei în ceea ce privește salariul mediu net, conform celor mai recente date oficiale.

Clujul, foarte aproape de fotoliul de lider în topul salariilor din România

„Câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.492 lei (în octombrie 2025 - n. red.). Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București (6.978 lei), județul Cluj (6.706 lei) și județul Timiș (5.950 lei)”, a transmis Direcția Județeană de Statistică (DJS) Cluj, într-o informare oficială.

Așadar, Clujul e tot mai aproape de poziția de lider în topul salariilor din România. București încă mai este pe primul loc, dar Clujul pare că vine în continuare tot mai aproape.

Potrivit DJS Cluj, câștigul salarial mediu brut în luna octombrie 2025, în județul Cluj a fost 11.221 lei, în creștere cu 237 lei față de luna precedentă și mai mare cu 1.133 lei față de luna octombrie a anului 2024.

Câștigul salarial mediu net în luna octombrie 2025, în județul Cluj a fost de 6.706 lei, mai mare cu 139 lei comparativ cu luna anterioară și cu 507 lei mai mult față de aceeași lună a anului 2024.

Cele mai mici salarii medii nete din România s-au înregistrat în județele: Vrancea (4048 lei), Vaslui(4169 lei) și Vâlcea (4124 lei).

Analiza datelor lunii octombrie 2025 cu privire la distribuția salariaților pe ramuri ale economiei naționale, la nivelul fiecărui județ arată că:

județele cu cel mai mare număr de salariați care lucrează în agricultură-silvicultură-pescuit sunt: Timiș (6325 persoane), Ialomița (5153 persoane) și Călărași (4819 persoane)

În România, Capitala București are cel mai mare numar de salariați (1.113.924 persoane), care este urmată urmată de județele Cluj (288.214 persoane), Timiș (270.804 persoane), Ilfov (204.273 persoane) și Iași (200.648 persoane).

Efectivul salariaților din județul Cluj, la sfârșitul lunii octombrie 2025 a fost de 288.214 persoane, în scădere cu 91 persoane comparativ cu luna septembrie 2025 și cu 139 persoane mai multe față de luna octombrie 2024.

