Veste excelentă pentru „U” Cluj înainte de ultimul meci din acest an!

Universitatea Cluj va da piept pe teren propriu cu Farul Constanţa în ultimul meci din acest an.

Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Duelul dintre cele două echipe este programat duminică, 21 decembrie, de la ora 16:00, pe Cluj Arena. Gazdele stau mai bine în clasament înaintea meciului direct: sunt pe locul 7, cu 30 de puncte, la egalitate cu Oţelul Galaţi, ultima echipă aflată pe loc de play-off.

De partea cealaltă, constănţenii sunt pe locul 10, cu trei puncte în minus, astfel că se anunţă un duel crâncen în Ardeal. Trupa antrenată de Cristiano Bergodi a primit şi o veste importantă înaintea disputei: veteranul Dan Nistor (37 de ani) şi-a revenit după accidentare şi va face parte din lotul echipei pentru această partidă.

„(Mai joacă Nistor anul acesta?) Sper să îşi revină. Cred că va face parte din lotul echipei pentru meciul cu Farul Constanţa. El nu a fost în lotul meciului cu Petrolul. Sperăm cu Farul să fie, urmărim cum va arăta fizic în această săptămână şi în ce măsură vom apela sau nu la el.

El şi-a revenit, a fost un ghinion la antrenamente, a primit o lovitură în aceeaşi zonă unde avea probleme”, a spus Radu Constantea pentru Fanatik.

