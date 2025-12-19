Bolojan ia în calcul schimbarea protocolului coaliției în urma atacurilor interne orchestrate de PSD: „Dacă se continuă în felul acesta, este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost”

Premierul Ilie Bolojan intenționează să renegocieze protocolul de funcționare al coaliției de guvernare în urma conflictelor interne dintre PSD și USR.

Bolojan, despre atacurile din Coaliție: „Este preludiul unei ruperi”. De ce e nevoie de „resetarea” lucrurilor?| Foto: Deposiphotos.com

Premierul arată că atacurile interne din coaliția de guvernare pot duce la pierderea încrederii și este doar o chestiune de timp până lucrurile se vor termina prost

În contextul conflictelor interne dintre PSD și USR, precum și al susținerii de către social-democrați a moțiunii promovate de AUR împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu (USR), Bolojan ia în calcul „resetarea” lucrurilor.

Bolojan ia în calcul schimbarea protocolului coaliției în urma atacurilor interne orchestrate de PSD: „Dacă se continuă în felul acesta, este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost”

Bolojan a denunțat încălcarea de către PSD a protocolului coaliției:

„E adevărat că ceea ce s-a întâmplat în Senat la începutul acestei săptămâni nu a fost un lucru bun. Acesta este adevărul și a fost o încălcare a protocolului de către PSD”, a declarat premierul Ilie Bolojan în cadrul interviului acordat pentru Cotidianul.ro

„Acum, noi avem două posibilități strategice în această coaliție. Avem posibilitatea să continuăm să urmărim exclusiv agenda politică a fiecăruia. Unii să încerce să facă opoziție în interiorul guvernării. Alții să își maximizeze un profil sau altul.

Asta e valabil pentru toate partidele. Nu mă duc către un partid sau altul. Să începi să dai voturi la moțiuni împreună cu cei de la AUR”, a declarat Ilie Bolojan cu privire la votul PSD din Senat, împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Atacurile interne și criticile interne excesive pot eroda încrederea partenerilor de coaliție și pot duce la ruperea acesteia, a avertizat premierul.

„Acest tip de atacuri, aceste critici care vin din interiorul coaliţiei, care trec de un anumit nivel, nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere, de sentiment de echipă şi de responsabilitate. Și, dacă se continuă în felul acesta, este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost”, a adăugat Ilie Bolojan, potrivit sursei citate.

De altfel, Ilie Bolojan ar fi transmis și în ședința conducerii PNL că va solicita modificarea protocolului de funcționare a Coaliției astfel încât să existe sancțiuni pentru cei care îl încalcă.

„Resetarea” coaliției

Bolojan a vorbit despre nevoia de resetare a relațiilor din coaliție, care să nu mai permită excese precum cel înregistrat la moțiunea susținută de PSD.

„Hai să facem o analiză a cea a fost bine, a cea a fost prost. Și, dacă nu îndreptăm lucrurile, dacă nu încercăm să ne respectăm unii pe alții, e greu de presupus că vom putea face performanță. Și eu sunt adeptul să resetăm lucrurile.

Am avut o întâlnire bună în această săptămână în care am stabilit câteva aspecte importante pentru perioada următoare, importante pentru România, nu pentru coaliție. Dar faptul că am căzut de acord să facem asta, faptul că am stabilit un grafic de parcurs în perioada următoare arată că această coaliție are capacitatea să facă compromisuri.(...). Și doar în felul acesta am putea să recâștigăm fiecare partid, unii într-o pondere mai mare, alții mai mică, încrederea oamenilor și să asigurăm stabilitate în guvernare. Eu sper în această a doua ipoteză și în toată această perioadă am lucrat la asta”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată în plenul de luni al Senatului, fiind votată atât de parlamentarii Opoziției, dar și de aleșii PSD.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: