Zi de meci pentru CFR! Ardelenii dau piept cu FC Botoșani, dar se confruntă cu probleme de efectiv înaintea rundei

CFR Cluj va disputa vineri de la ora 20:00 ultimul meci din acest an, pe terenul celor de la FC Botoşani.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Este ultima rundă din Superligă care se va disputa înaintea pauzei competiţionale.

Deşi a început sub aşteptări sezonul, CFR vrea să-şi mai spele din păcate cu o victorie în ultimul meci, disputat pe terenul revelaţiei din acest sezon, FC Botoşani. Moldovenii nu au nicio înfrângere în acest sezon pe teren propriu, astfel că Daniel Pancu va avea parte de o provocare majoră.

În plus, tehnicianul nu se va putea baza nici pe o parte dintre titularii echipei. Mai mulţi jucători, în frunte cu Louis Munteanu, nu vor face deplasarea pentru această partidă din cauza problemelor de sănătate.

„Prima şi ultima impresie a anului contează întotdeauna. Ne dorim să facem un joc bun împotriva unei echipe care e imbatabilă în acest campionat pe teren propriu, cu un antrenor pe care-l respect foarte mult. O echipă care menţine un nivel de joc şi o intensitate constantă pe durata celor 90 de minute.

Sigur, e o echipă care are şi ea slăbiciunile ei. Din păcate, la noi sunt multe probleme săptămâna aceasta. Pe lângă suspendări, au intervenit şi alte accidentări, răceli, gripe, viroze. Suntem într-o situaţie dificilă, cel puţin numeric.

Dar pentru a câştiga un meci de fotbal, mi-a zis regretatul Vasile Simionaş acum vreo 30 de ani, ai nevoie de 10 jucători şi un portar. Noi avem ceva mai mulţi jucători şi chiar 3 portari la dispoziţie.

FC Botoşani e imbatabilă, nu a câştigat nimeni acolo, echipa de pe primul loc la meciurile de acasă, dar are şi ea slăbiciuni şi sper să profităm.

Jucătorii sunt profesionişti, au timp după meci să se gândească şi la vacanţă, va fi destul de lungă, două săptămâni, ne întoarcem la pregătire de pe 3, nu o să fie probleme.

Cei de la FC Botoşani sunt absolut meritat sus, acolo. Au făcut un campionat senzaţional. Menţin o intensitate constantă pe toată durata jocului. Jucători buni, periculoşi, foarte buni, se descurcă pe spaţii mari. Va trebui să fim atenţi.

Louis Munteanu este un jucător foarte important care lipseşte, dar suntem la CFR, avem soluţii la îndemână. Louis este un jucător care în orice moment poate crea panică într-o apărare, e greu de înlocuit, sper să fiu inspirat şi să găsesc soluţii.

Noi ne dorim toate cele trei puncte mereu. La fel vom aborda jocul, sunt meritat acolo, noi trăim altfel de an, jumătate de sezon diferită, orice club trece prin aşa perioade şi cu siguranţă o să se rezolve. Nu ştiu care este situaţia financiară la jucători, nu vreau să caut alibiuri, ştiu că au mai fost probleme, nu este ceva nou la club.

Este simplu, o să plece jucători care au jucat sau care au livrat foarte puţin şi normal, în orice pauză, ave nevoie de sânge proaspăt, aer proaspăt, nu mulţi, dar clubul să fie inspirat în această iarnă. În jur de 3 jucători mi-ar trebui, nu vă spun şi poziţiile”, a spus Daniel Pancu, înaintea meciului cu FC Botoşani.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: