Elevii intră în vacanța de Crăciun pe 20 decembrie, iar cursurile se reiau pe 8 ianuarie. Calendarul școlar 2025-2026.

Elevii intră în vacanţă vineri, după finalizarea cursurilor, şi se vor întoarce la şcoală joi, 8 ianuarie 2026.

Elevii intră în vacanța de Crăciun|Foto: Depositphotos.com

Elevii intră în vacanța de iarnă 2025-2026.

Este una dintre cele mai lungi perioade din anul școlar, în condițiile în care vacanța începe sâmbătă, 20 decembrie 2025 și se încheie miercuri, 7 ianuarie 2026.

Astfel, elevii și profesorii vor avea 19 zile libere, iar cursurile se reaiu joi, 8 ianuarie 2026, când va începe al treile modul de învățare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Elevii intră în vacanța de Crăciun pe 20 decembrie, iar cursurile se reiau pe 8 ianuarie. Calendarul școlar 2025-2026.

Anul şcolar 2025-2026 este structurat pe intervale de cursuri şi vacanţe, după cum urmează:

Intervale de cursuri

*de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

*de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie;

*de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare;

*de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor şcolare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

*de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026;

Intervale de vacanţă:

*de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;

*de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;

*o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

*de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marţi, 14 aprilie 2026;

*de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

„Vacanța de schi”, „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

„Vacanţa de schi” sau vacanța mobilă va fi stabilită de inspectoratele şcolare judeţene şi de cel al municipiului Bucureşti, în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026.

În județul Cluj, elevii vor beneficia de o săptămână de vacanță („Vacanța de schi”) în intervalul 9 – 15 februarie 2026.

Programele „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unităţile de învăţământ.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026, iar pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: