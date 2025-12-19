Consiliul Județean Cluj, 100% digitalizat. Vicepreședintele CJ, Radu Rațiu: „Stadiul cererilor este la îndemână de acasă sau de la birou”.

Consiliul Județean (CJ) Cluj este o instituție 100% digitalizată, iar cetățenii pot opta în continuare și pentru metoda clasică.

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a explicat cum pot cetățenii să depună cereri online la CJ | Foto: Facebook, TNL Cluj

Anunțul a fost făcut de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Digitalizarea, mai comodă și mai eficientă pentru clujeni

Digitalizarea instituției este un pas important, care simplifică relația dintre administrație și cetățeni.

Vicepreședintele forului județean, Radu Rațiu, a explicat ce înseamnă această digitalizare pentru CJ Cluj.

„Orice persoană fizică poate depune orice document în format online la Consiliul Județean Cluj. Documentul poate fi urmărit în timp real. Stadiul cererii este la îndemână de acasă sau de la birou”, a transmis Radu Rațiu, potrivit unui clip video postat pe pagina de Facebook TNL Cluj.

Din momentul în care un document întră pe fluxul administrativ, acesta este procesat integral într-un sistem digital, care oferă eficiență și transparență totală.

La final, cetățenii primesc documentele pe PC sau telefon, în funcție de preferință.

Metoda clasică de depunere în format fizic a documentelor rămâne acceptată, în conformitate cu legislația în vigoare, dar și prin această metodă, documentele sunt procesate online.

