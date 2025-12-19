Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Când Rusia vorbește despre «drepturile minorităților» trebuie să fim în alertă”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a transmis că Rusia are, din nou, niște tertipuri toxice.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean avertizează cu privire la tertipurile Rusiei | Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

Deputatul clujean a afirmat că Rusia joacă din nou aceeași carte toxică.

„Un document oficial al Ministerului de Externe de la Moscova acuză Republica Moldova de «rusofobie», «discriminare» și «deologii neonaziste». Este limbajul standard al propagandei ruse, folosit ori de câte ori Kremlinul caută un pretext pentru presiune, destabilizare sau agresiune.

Să fim foarte clari: 𝗻𝘂 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘃𝗼𝗿𝗯𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲 𝗱𝗿𝗲𝗽𝘁𝘂𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮̆𝘁̦𝗶𝗹𝗼𝗿. Este vorba despre o strategie cinică, repetată obsesiv, prin care Rusia încearcă să-și justifice proiectul neo-imperial în statele care au ales să iasă de sub influența sa. Rusia nu apără minorități. Le instrumentalizează. Le folosește ca muniție politică împotriva unor state suverane”, a transmis Ovidiu Cîmpean, potrivit unei postări de pe pagina sa de Facebook.

Deputat clujean: „Rusia nu autoritate morală să vorbească despre drepturile omului”

Deputatul de Cluj a afirmat că un regim care de aproape patru ani:

poartă un război de cucerire împotriva Ucrainei

bombardează orașe

deportează civili

distruge infrastructură

nu are nu are nicio autoritate morală să vorbească despre drepturile omului sau despre combaterea discriminării.

„Așa-numita «rusofobie» este o armă de război hibrid. Un pretext fabricat pentru a crea tensiuni interne, a submina instituții și a pregăti justificări pentru intervenții mai dure. Republica Moldova are dreptul să-și decidă singură viitorul. Fără amenințări, fără șantaj, fără lecții de la Moscova. Istoria recentă ne-a arătat unde duc minciunile fabricate la Moscova. De data aceasta, nu avem voie să ne prefacem că nu le vedem. Am mai văzut acest scenariu. Știm exact unde duce”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: