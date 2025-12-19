200 de kg de petarde, confiscate la Cluj. Câți bani valorau pe piața neagră? VIDEO

Doi contrabandiști de petarde din județul Cluj au fost „colindați” de poliție și li s-a confiscat aproape 200 de tone de articole pirotehnice.

200 de kg de petarde, confiscate la Cluj | Foto: Captură video, IPJ Cluj

Contrabanda cu petarde e în floare și la Cluj, în special în perioada sărbătorilor de iarnă.

Doi bărbați care dețineau peste 200 de kilograme de articole pirotehnice au rămas fără marfă deoarece le-a fost confiscată de poliție.

„La data de 19 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară în localitățile Apahida și Cojocna, emise de Judecătoria Cluj-Napoca, la locuințele a două persoane de 52 și 55 de ani, cercetați pentru infracțiunea de producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea comercializarea precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile, F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, la cei doi bărbați acasă, polițiștii au 200 de kg de articole pirotehnice din categoriile P1, F2 și F4, în valoare aproximativă de 10.000 de lei.

Întreaga cantitate de pirotehnice a fost ridicată în vederea indisponibilizării și continuării cercetărilor. În această perioadă, controalele în domeniu sunt tot mai multe și mai dese.

