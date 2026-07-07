Au fost publicate REZULTATELE la Bacalaureat 2026. Clujul are cea mai mare promovabilitate și patru medii de 10.

Au fost obținute patru medii de 10 în Cluj la Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, iar județul are cea mai mare rată de promovabilitate din România, potrivit rezultatelor inițiale.

Clujul are cea mai mare rată de promovabilitate la Bacalaureat 2026, sesiunea de vară și patru medii de 10, potrivit rezultatelor inițiale | Foto: arhivă monitorulcj.ro

Județul Cluj a înregistrat cea mai mare rată de promovabilitate la Bacalaureat 2026, potrivit rezultatelor inițiale publicate marți, 7 iulie 2026.

Clujul, cea mai mare rată de promovabilitate la Bacalaureat 2026 și patru medii de 10

Județul Cluj a obținut o rată de promovabilitate de 89,9% pentru absolvenții din promoția curentă și 85,3% (toți candidații), dar și patru medii de 10.

Județul Cluj a obținut cea mai mare rată de promovabilitate la Bacalaureat 2026, sesiunea de vară potrivit rezultatelor inițiale | Foto: edu.ro

Patru medii de 10 în județul Cluj la Bacalaureat 2026, sesiunea de vară

Cele patru medii de 10 din județul Cluj au fost obținute la:

Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca (3 medii de 10)

Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii

Patru medii de 10 la Cluj la Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, potrivit rezultatelor inițiale | Sursă: bacalaureat.edu.ro



Rata de promovabilitate pe țară este de 74,8%, mai mare față de cea din 2025 după publicarea rezultatelor inițiale (74,3%).

Contestațiile pot fi depuse/transmise marți, 7 iulie 2026, în intervalul 14.00-18.00, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie.

După afișare, candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat și pot formula contestații.

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Comunicarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestațiilor, se va face pe 13 iulie.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă și aproximativ 15.000 din seriile anterioare.

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