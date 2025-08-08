Investiții de peste 200 de milioane de euro în infrastructura educațională. Ovidiu Cîmpean: „Cluj-Napoca este campion la investiții în educație”.

Zeci de licee, școli și grădinițe din Cluj-Napoca sunt parte a unui amplu proiect de modernizare desfășurat de administrația locală, iar rezultatele elevilor la examenele naționale arată că prioritizarea educației reprezintă o investiție în viitor. „Clujul demonstrează că, prin viziune și consecvență, educația este în centrul politicilor publice”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean.

Ovidiu Cîmpean: „Cluj-Napoca este campion la investiții în educație”.| Foto: Ovidiu Cîmpean

Lucrările de modernizare a infrastructurii educaționale din Cluj-Napoca cuprind 38 de sedii de școli, grădinițe și creșe. Peste 13.000 copii, de la micuții din creșe până la liceeni, vor beneficia de investiții, adică de spații educaționale modernizate, începând din această toamnă, în urma proiectelor dezvoltate de administrația locală.

După cum arată deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), municipiul Cluj-Napoca este campion la investiții în educație.

Ovidiu Cîmpean: Clujul investește peste 200 de milioane de euro în educație

„Aceste investiții înseamnă școli și licee moderne, dotări la standarde europene și condiții excelente pentru elevi și profesori.

Felicitări Primăria Cluj-Napoca, domnului primar Emil Boc și întregii echipe, pentru implementarea unor proiecte în valoare de peste 200 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea infrastructurii educaționale din oraș”, notează parlamentarul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Investițiile în educație vin în continuarea proiectelor deja implementate în ultimii ani de Primărie, multe dintre ele finanțate din fonduri europene.

„Cluj-Napoca demonstrează că, prin viziune și consecvență, educația poate fi pusă cu adevărat în centrul politicilor publice.

Iar rezultatele se văd! Clujul este pe primul loc în țară atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat, an de an. Aceste performanțe sunt rodul investițiilor în școli moderne, al muncii profesorilor dedicați, al elevilor care au șansa să învețe în cele mai bune condiții, dar și al părinților care îi sustin. Un oraș care investește în școli investește în viitor”, spune Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Unul dintre proiectele derulate de Primăria Cluj-Napoca, în valoare de 90 de milioane de euro – 45 de milioane de euro din fonduri PNRR și 45 de milioane de euro din bugetul local – vizează modernizarea a zeci de creșe, grădinițe, școli și licee din Cluj-Napoca.

Clujul se situează pe primul loc la nivel național în privința ratei de promovabilitate (90,80%) la examenul de Bacalaureat. Și la Evaluarea Națională, Clujul înregistra o rată de promovabilitate de 92,2%.

