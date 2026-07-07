Care sunt cele 14 licee din Cluj care au obținut 100% promovabilitate la Bacalaureat 2026, sesiunea de vară?

Clujul a obținut cea mai mare rată de promovabilitate din România la examenul de Bacalaureat 2026, iar 14 licee din județ au o rată de promovabilitate de 100%.

14 licee din Cluj au obținut 100% promovabilitate la Bacalaureat 2026, sesiunea de vară | Foto: arhivă monitorulcj.ro

La nivelul județului Cluj, 14 licee au înregistrat 100% rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, potrivit rezultatelor inițiale.

Promovabilitate de 100% la 14 licee din Cluj la Bacalaureat 2026, sesiunea de vară

14 unități de învățământ preuniversitar au înregistrat 100% rata de promovare în sesiunea iunie-iulie 2026 a examenului național de Bacalaureat:

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca

Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca

Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca

Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca

Colegiul Național Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Horea Cloșca și Crișan” Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca

De asemenea 44 din totalul celor 62 de unități de învățământ preuniversitar liceal din județul Cluj au înregistrat o rată de promovabilitate de peste 80%.

Conform rezultatelor inițiale, în această sesiune a examenului național de Bacalaureat, în județul Cluj, au promovat 3.677 de candidați, dintr-un total de 4.311 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 3.581 de candidați provin din promoția curentă, iar 96 de candidați sunt din promoțiile anterioare.

Reamitim faptul că județul Cluj are cea mai mare rată de promovabilitate (85,3%) din România la examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, conform rezultatelor inițiale.

Șefa IȘJ Cluj, Marinela Marc: „Adevărata reușită în viață se construiește prin respectarea valorilor, echilibru și dorința de a învăța”

„Rezultatele remarcabile obținute de elevii județului Cluj la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, care ne plasează pe primul loc la nivel național, ne oferă o profundă satisfacție și confirmă faptul că munca susținută, perseverența și dedicarea de-a lungul anilor de liceu sunt răsplătite prin performanță. Dragi absolvenți ai claselor a XII-a, vă felicit pentru încrederea pe care ați avut-o în propriile forțe și pentru modul în care ați demonstrat că examenul de Bacalaureat reprezintă un autentic examen al maturității. Ați dovedit că sunteți pregătiți să pășiți cu încredere în următoarea etapă a vieții, fie că alegeți să vă continuați studiile universitare, să urmați învățământul postliceal sau să vă integrați pe piața muncii.

Aceste rezultate reflectă efortul comun al tuturor celor implicați în pregătirea voastră. Un gând de profundă recunoștință se îndreaptă către părinți, care v-au fost permanent alături, au făcut tot posibilul pentru a vă oferi cele mai bune condiții de studiu și v-au sprijinit în formarea voastră profesională și umană. De asemenea, adresez felicitări colegilor mei profesori, care și-au dedicat timpul și energia fiecărui elev, au muncit cu seriozitate și profesionalism și au răspuns cu responsabilitate provocărilor educaționale, contribuind astfel la aceste rezultate de excepție. Încă o dată, transmit mulțumiri și felicitări tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea examenelor naționale din acest an. Totodată, felicit autoritățile publice pentru eforturile constante depuse în vederea asigurării condițiilor necesare unui proces educațional de calitate și pentru susținerea performanței în educație. Vă doresc să gestionați cu înțelepciune succesul de astăzi și să faceți alegeri inspirate pentru viitor. Nu uitați că adevărata reușită în viață se construiește prin respectarea valorilor, prin echilibru și prin dorința de a învăța pe tot parcursul vieții. Mult succes în tot ceea ce vă propuneți!”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

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