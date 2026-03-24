Deputatul Ovidiu Cîmpean, mesaj dur pentru PSD: „Dacă provoacă o criză guvernamentală, PNL nu mai poate rămâne în coaliție cu ei"

Deputatul liberal Ovidiu Cîmpean lansează un avertisment dur pentru social-democrați în care arată că tensiunile create de PSD reprezintă un risc pentru România. „PSD trebuie să aleagă: ori respectă acordul și guvernăm serios, ori intrăm într-o criză cu costuri reale pentru țară”, spune parlamentarul clujean.

Ovidiu Cîmpean, avertisment dur pentru PSD: „Dacă provoacă o criză guvernamentală, PNL nu mai poate rămâne în coaliție cu ei"

În contextul presiunilor constante ale PSD în interiorul Coaliției și a intenției de a își pregăti ieșirea de la guvernare, deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) îi atenționează pe social-democrați: dacă PSD provoacă o criză guvernamentală, PNL nu mai poate rămâne în coaliție.

Biroul Politic Național al PNL a adoptat, luni seara, o rezoluție în care arată că partidul susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan și cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă.

„Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”, se arată în rezoluția adoptată de PNL.

„Lucrurile sunt simple: dacă PSD provoacă o criză guvernamentală, PNL nu mai poate rămâne în coaliție cu ei. Nu e o amenințare. E o constatare”, notează parlamentarul clujean Ovidiu Cîmpean.

Deputatul liberal de Cluj arată că România are acum bani europeni care pot schimba concret lucrurile: spitale, infrastructură, școli, economie, iar multe proiecte sunt în derulare.

„Știu din 16 ani de lucru pe fonduri europene la Cluj ce înseamnă instabilitatea de la nivel național: luni pierdute, jaloane ratate, bani care nu mai ajung unde trebuie.

PNL susține Guvernul Bolojan și stabilitatea. Nu pentru că totul e perfect, ci pentru că alternativa, haosul politic, costă mult mai mult”, adaugă Ovidiu Cîmpean în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Atât absorbția fondurilor, sectorul energetic, finanțele publice, cât și o administrație eficientă depind de un guvern funcțional, atenționează parlamentarul liberal:

„Tensiunile create de PSD sunt un risc direct pentru capacitatea României de a livra rezultate.

PSD trebuie să aleagă: ori respectă acordul și guvernăm serios, ori intrăm într-o criză cu costuri reale pentru România.

Iar acolo, fiecare va trebui să-și asume responsabilitatea”, a precizat deputatul de Cluj Ovidiu Cîmpean.

Atât PNL, cât și USR, au adoptat o serie de rezoluții prin care avertizează PSD: dacă social-democrații provoacă o criză prin răsturnarea Guvernului, partidele din Coaliție nu mai negociază o altă guvernare cu formațiunea condusă de Sorin Grindeanu.

Biroul Permanent Național al PSD a decis, luni, ca ședința extinsă în care membrii partidului vor decide, prin vot, dacă rămân sau nu la guvernare va avea loc pe data de 20 aprilie. Liderul PSD Sorin Grindeanu declara luni că decizia privind rămânerea în Coaliție alături de premierul Ilie Bolojan vizează în primul rând Partidul Social Democrat, iar în urma consultărilor va urma și o „decizie politică”.

