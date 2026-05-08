Leul se apreciază față de euro, dolar și francul elvețian. Scădere și pe piața aurului

Moneda națională s-a apreciat, astăzi, 8 mai 2025, în raport cu euro, conform cursului BNR.

Leul a fost astăzi calculat la 5,2364, în scădere cu 2,97 bani față de cotația precedentă, de 5,2661, conform Agerpres.ro. De asemenea, leul a crescut și comparativ cu dolarul, care este cotat la 4,4493, în scădere cu 2,34 bani, comparativ cu ziua de joi, când dolarul se situa la 4,4727 lei. Mai mult de atât, leul s-a apreciat și în raport cu francul elvețian, care a fost calculat de BNR la 5,7194 lei, în scădere cu 3,24 bani, față de 5,7518.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 673,5117 lei, de la 680,6943 lei, în ședința precedentă.

