România, cel mai sever declin din UE al producției de servicii

În timp ce producția de servicii a crescut cu 1,3% în Uniunea Europeană, România a avut cel mai semnificativ declin în acest domeniu de activitate – minus 5,3%.

Producția de servicii a crescut cu 1,3% în Uniunea Europeană și cu 1,4% în zona euro în februarie, comparativ cu perioada similară din 2025.

România însă este statul membru UE unde a scăzut cel mai mult acest indicator, conform datelor publicate vineri de Eurostat.

În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creșteri ale producției de servicii în februarie, comparativ cu perioada similară din 2025, s-au înregistrat în:

*Ungaria 7,6%

*Bulgaria și Slovenia - ambele cu 6,3%

*Polonia - 5,8%.

Cel mai sever declin a fost raportat în

*România - minus 5,3%

*Danemarca - minus 2,8%

*Lituania - minus 2,1%.

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a crescut cu:

*0,5% - segmentul „transport și depozitare”,

*3,2% - segmentul „informare și comunicare”,

*3% la activitățile profesionale, științifice și tehnice,

*0,8% la activitățile imobiliare

*0,5% la serviciile administrative și de asistență.

În același timp, serviciile de cazare și alimentație publică au scăzut cu - 0,7%.

Datele Eurostat arată că producția de servicii a scăzut cu 0,3% în Uniunea Europeană și în zona euro în februarie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat o creștere de 0,4% în UE și de 1% în zona euro.

Cele mai mari creșteri ale producției de servicii în februarie, comparativ cu luna precedentă, s-au înregistrat în:

*Bulgaria (4,6%)

*Ungaria (3,7%)

*Polonia (1,4%).

Cel mai sever declin în:

*Estonia (minus 16,3%),

*Luxemburg (minus 9,5%)

*Danemarca (minus 3%).

România a raportat un avans de 0,2% în februarie, după un declin de 10,7% luna precedentă.

În rândul statelor membre UE, producția de servicii a scăzut cu 0,3% pe segmentul „transport și depozitare”, cu 0,6% la serviciile de cazare și alimentație publică, cu 0,3% la activitățile imobiliare și cu 2% pe segmentul „informare și comunicare”, în timp ce a crescut cu 0,1% la serviciile administrative și de asistență și cu 1% la activitățile profesionale, științifice și tehnice.

