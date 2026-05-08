Anticorpi ce ar putea preveni și trata cazurile de rujeolă, identificați de cercetători. Record al infectărilor în România, pe fondul reducerii vaccinării.

Premieră în cercetarea medicală: oamenii de știință au identificat anticorpi umani capabili să neutralizeze virusul rujeolei, ceea ce ar putea contribui la o nouă abordare în tratarea acestei boli extrem de contagioase. România se plasează pe ultimul loc în UE la vaccinarea anti-rujeolică, cu un număr alarmant al infectărilor.

Oamenii de știință au identificat în premieră anticorpi umani capabili să neutralizeze virusul rujeolei, ceea ce ar putea contribui la o nouă abordare în prevenirea și tratarea acestei boli extrem de contagioase.

Acești anticorpi se leagă de zone-cheie ale virusului și îl împiedică să pătrundă în celulele gazdă, potrivit unui raport publicat în revista Cell Host & Microbe, informează vineri Reuters, citată de Agerpres.ro

Coordonatoarea studiului, Erica Ollmann Saphire, de la Institutul La Jolla pentru Imunologie din California, SUA, a declarat într-un comunicat că „acești anticorpi acționează ca o profilaxie” pentru a proteja împotriva infecției inițiale „și acționează după expunerea la virus ca tratament pentru combaterea infectării cu rujeolă”.

Cercetătorii au folosit anterior o tehnică de imagistică numită microscopie crioelectronică pentru a surprinde primele imagini ce reflectă modul în care anticorpii șoarecilor de laborator studiați se leagă de virusul rujeolei. Acele studii inițiale au arătat locul în care virusul rujeolei este vulnerabil la atacul anticorpilor.

În studiul actual, cercetătorii au izolat anticorpi împotriva rujeolei de la o femeie care fusese vaccinată împotriva virusului cu mulți ani în urmă. În sângele acestei voluntare ei au găsit anticorpi care se leagă de două puncte cheie ale virusului - proteina de fuziune a rujeolei și o proteină de atașare numită „H” - pentru a-l inactiva.

Anticorpii, „instrumente” promițătoare în lupta împotriva rujeolei

Conform raportului, administrarea unei perfuzii cu anticorpi a dus la o reducere de 500 de ori a încărcăturii virale într-un model de infecție cu rujeolă la rozătoare, atât atunci când a fost administrată înainte de expunerea la rujeolă, cât și în intervalul de 24-48 de ore de la infectare.

Cercetătorii au descoperit că un anticorp numit 3A12 a făcut ca virusul circulant să devină nedetectabil.

Cu toate că sunt necesare cercetări suplimentare, oamenii de știință consideră că acești anticorpi sunt instrumente promițătoare în lupta împotriva rujeolei.

Noile imagini 3D ale structurilor anticorpilor oferă materialele necesare pentru a crea primul tratament din lume împotriva virusului rujeolei, administrat înainte sau după expunere, au afirmat ei.

„Anticorpii împotriva virusului rujeolei ar fi deosebit de utili la persoanele imunocompromise și la cele care nu sunt complet vaccinate, inclusiv la copiii mici, prea mici pentru a fi vaccinați”, au scris cercetătorii.

„Aceste populații nu au în prezent alte opțiuni decât să se bazeze pe imunitatea de turmă”, au spus cercetătorii.

România, codașa Europei la vaccinul anti-rujeolic

Odată cu creșterea scepticismului față de vaccinuri din cauza dezinformării, tot mai multe comunități se situează sub ratele de vaccinare necesare pentru imunitatea de turmă, notează sursa citată.

În România, creșterea „dramatică” a cazurilor de rujeolă reprezintă un pericol major pentru sănătatea publică.

Între ianuarie 2023 și decembrie 2025, în România au fost confirmate 35.736 cazuri de rujeolă - 30 de adulți și copii au murit din cauza acestei boli contagioase.

„Scăderea ratei de vaccinare înseamnă că tot mai mulți oameni rămân expuși în fața unor boli care pot fi severe și chiar amenințătoare de viață. Vaccinarea rămâne una dintre cele mai sigure modalități prin care fiecare dintre noi își poate proteja propria sănătate și sănătatea celor dragi”, declara în februarie 2026 Victoria Aramă, președinta Societății Române de Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății.

România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește vaccinarea împotriva rujeolei. În timp ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă o rată de vaccinare de 95% pentru a atinge imunitatea colectivă, România înregistra o rată de vaccinare de 62%.

Vaccinarea, prioritate imediată de sănătate publică

Specialiștii au lansat un apel către autorități, profesioniștii din sănătate și populația generală să trateze vaccinarea ca pe o prioritate imediată de sănătate publică.

Printre măsurile susținute de specialiști se numără: campanii susținute de informare; soluții administrative care să aducă vaccinarea cât mai aproape de oameni, consolidarea dialogului medic-pacient și reconstrucția încrederii în vaccinare.

