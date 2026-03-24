Își pregătește PSD retragerea din Guvern? PNL și USR, ultimatum pentru social-democrați.

Ultimele demersuri întreprinse de Sorin Grindeanu și luările acide de poziție față de premierul Ilie Bolojan nu reprezintă decât etape premergătoare pentru ieșirea social-democraților de la guvernare. PNL și USR au lansat un ultimatum către PSD: dacă dau jos Guvernul prin moțiune, atunci nu vor mai negocia o altă guvernare cu PSD.

PNL și USR, ultimatum pentru social-democrați: Își pregătește PSD retragerea din Guvern? |Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Situație tensionată în Coaliție, după presiunea din ultima perioadă făcută de PSD.

Atât PNL, cât și USR, au adoptat o serie de rezoluții prin care avertizează PSD: dacă social-democrații provoacă o criză prin răsturnarea Guvernului, partidele din Coaliție nu mai negociază o altă guvernare cu formațiunea condusă de Sorin Grindeanu.

Biroul Permanent Național al PSD a decis, luni, ca ședința extinsă în care membrii partidului vor decide, prin vot, dacă rămân sau nu la guvernare va avea loc pe data de 20 aprilie.

Liderul PSD Sorin Grindeanu declara luni că decizia privind rămânerea în Coaliție alături de premierul Ilie Bolojan vizează în primul rând Partidul Social Democrat, iar în urma consultărilor va urma și o „decizie politică”.

„Dacă cei 5.000 de membri ai PSD vor hotărî că nu mai putem continua în această formă, atunci asta va fi decizia PSD, pentru noi. O să vedem care va fi decizia sau acțiunea politică”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Concret, după ședința decisivă din 20 aprilie, PSD poate recurge la trei scenarii posibile:

*Refacerea Coaliției alături de PNL și USR, dar fără Ilie Bolojan în calitate de premier.

*Trecerea în Opoziție

*Alianță cu AUR

Indiferent de opțiunea finală, PSD nu îl mai vrea pe Ilie Bolojan premier. Și, chiar dacă oficial o posibilă alianță cu AUR a fost exclusă de liderul social-democrat Sorin Grindeanu, această opțiune nu este respinsă în totalitate de unii lideri locali ai partidului, potrivit surselor politice citate de Antena3CNN.

Decizie categorică la PNL: NU pentru un Guvern alături de PSD, dacă social-democrații susțin moțiunea de cenzură împotriva Guvernului

PNL și USR au avut, luni seara, ședințe separate în care au decis că dacă PSD va crea o criză guvernamentală prin răsturnarea Guvernului, cele două partide nu vor mai negocia un viitor executiv cu social-democrații.

Biroul Politic Național al PNL a adoptat, luni seara, o rezoluție în care arată că partidul susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan și cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă.

„În această seară, Biroul Politic Național al PNL a adoptat o rezoluție care reafirmă direcția de stabilitate și responsabilitate guvernamentală într-un context economic și politic dificil și stabilește liniile de acțiune în perioada următoare”, se arată într-un comunicat al PNL.

Potrivit rezoluției adoptate, „România se află într-un moment dificil: context internațional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbția PNRR și o economie fragilă”.

„În acest context, țara are nevoie de stabilitate guvernamentală și predictibilitate. În același timp, tensiunile generate de PSD în Coaliție sunt de natură să reducă eficiența guvernamentală și să scadă încrederea cetățenilor în Coaliție”, se arată în document.

În rezoluție se menționează că, având în vedere toate acestea, PNL va acționa pentru „buna guvernare și stabilitate” și pentru o „guvernare eficientă și stabilă, cu următoarele priorități pentru 2026: stabilitatea finanțelor publice, securitate energetică, eficiență în administrație, absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de țară, economie competitivă pe baze sănătoase”,

„PNL susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan”, se mai precizează în document.

Liberalii cer PSD „să revină la o atitudine responsabilă”

„PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”, se mai arată în rezoluția adoptată de PNL.

USR, susținere pentru aceeași formulă de Coaliție

Și Comitetul Politic al USR a decis, într-o rezoluţie adoptată luni, că formaţiunea îşi asumă responsabilitatea de a face parte în continuare din Guvern, în formula politică şi cu programul de guvernare agreate, dar condamnă „limbajul dezumanizant venit din rândurile PSD şi AUR împotriva USR”.

În rezoluţia adoptată, USR critică abordarea PSD din ultimele săptămâni, pe care o consideră centrată pe interese politice de moment, în detrimentul stabilităţii şi al interesului public.

„Dacă PSD alege să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR şi să provoace instabilitate politică şi economică, USR nu va mai susţine o refacere a unei majorităţi alături de PSD”, atrag atenţia reprezentanţii USR.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

