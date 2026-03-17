Parlamentar clujean, avertisment dur despre jocul periculos al PSD! Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „Dacă merg pe drumul ăsta, se întorc în anii '90”

PSD duce România pe un drum periculos, avertizează deputatul liberal Ovidiu Câmpean. „Se apropie de discursul AUR și se îndepărtează de partenerii europeni și americani”, spune parlamentarul clujean.

În contextul tensiunilor din Coaliție cu privire la bugetul de stat și solicitările PSD de alocare a fondurilor suplimentare pentru așa-numitul pachet social, deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) deconspiră discursul periculos al PSD.

„Când PSD spune că în buget există deduceri pentru cei care «joacă la bursă», dar nu și pentru ajutoare sociale, arată că nu înțelege cum funcționează economia”, notează parlamentarul clujean Ovidiu Cîmpean.

La începutul săptămânii, PSD a depus cel puţin şapte amendamente la bugetul de stat, la o zi după ce PNL avertizase că o astfel de mutare înseamnă încălcarea protocolului de guvernare. Cinci dintre amendamente introduc practic în buget „pachetul de solidaritate”, cerut insistent de social-democraţi în ultimele luni.

Premierul Ilie Bolojan a acuzat PSD, duminică seara, că, prin condițiile impuse pentru votarea amendamentelor la legea bugetului, adoptă „o retorică de tip AUR”.

În acest context, Ovidiu Cîmpean semnalează că PSD duce România pe un drum periculos.

„Se apropie de discursul AUR și se îndepărtează de partenerii europeni și americani.

Când PSD spune că în buget există deduceri pentru cei care «joacă la bursă», dar nu și pentru ajutoare sociale, arată că nu înțelege cum funcționează economia.

Pe bursă nu se joacă. Se investește. Pe Bursa de Valori București sunt listate companii românești care creează locuri de muncă, produc creștere economică și plătesc taxe la bugetul statului. Din aceleași taxe se plătesc și ajutoarele sociale. O piață de capital puternică nu e dușmanul celor săraci. E o condiție ca să îi poți ajuta”, notează parlamentarul liberal într-un mesaj publicat marți pe pagina de Facebook.

Potrivit deputatului clujean, PSD nu vrea să explice lucrurile, având intenția clară de a dezbina.

„Dar PSD nu vrea să explice asta. PSD vrea să dezbine: săraci contra bogați, multinaționale contra companii românești. E un joc vechi și periculos.

Dacă merg pe drumul ăsta, se întorc în anii '90, când PSD era un partid cu care nimeni nu voia să stea la masă.

Știm cât costă izolarea.

O economie puternică nu se construiește împotriva pieței de capital și nici împotriva partenerilor europeni. Se construiește cu ei”, a adăugat deputatul PNL Cluj Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Liberalii vor decide în weekend dacă PNL mai rămâne la guvernare. BEX al PNL a decis, luni, ca la finalul săptămânii, după ce Parlamentul va adopta legea bugetului, să organizeze la Sibiu o ședință în care se va decide dacă partidul trece în Opoziție.

Liberalii știu că PSD forțează demiterea lui Ilie Bolojan și PSD organizează o ședință similară, tot în weekend, cu același subiect: trecerea în Opoziție sau rămânerea la guvernare, fără Ilie Bolojan și USR.

CITEȘTE ȘI: