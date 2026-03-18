Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „România nu are nevoie de încă o rundă de promisiuni pe datorie”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a spus că România nu are nevoie de mai multe datorii, pentru că banii cheltuiți astăzi nu sunt ai noștri, ci ai generațiilor viitoare.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Banii pe care îi cheltuim azi nu sunt ai noștri. Sunt ai copiilor noștri"

Deputatul clujean a spus că în România, orice problemă are același răspuns: „să facă statul ceva”: subvenții, compensații, ajutoare, scutiri.

„Sună bine. Problema e că statul are doar banii pe care îi ia de la noi, prin taxe și impozite, sau îi împrumută. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe protecție socială. Trebuie. Dar una eficientă și țintită, acolo unde chiar e nevoie. Diferența dintre dreapta și stânga e simplă: dreapta construiește prosperitate și locuri de muncă, din care finanțezi un sistem social sustenabil. Stânga împarte sărăcia la nesfârșit și o numește solidaritate.

Prețul împrumuturilor a explodat: dobânzile plătite de România s-au dublat în doar trei ani, de la 38 la 61 de miliarde de lei. În acest context, PSD și AUR vin cu amendamente de miliarde la buget, fără să spună de unde vin banii. Logica e simplă: promitem, cheltuim, și lăsăm nota de plată pentru altcineva. De obicei, pentru cineva care n-a votat încă”, a spus Ovidiu Cîmpean, miercuri, 18 martie 2026, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului clujean, investitorii au început să aibă din nou încredere în România, iar datele BNR de ieri arată o creștere a investițiilor străine, semn că disciplina bugetară a Guvernului Bolojan dă rezultate.

„Amendamentele populiste le spun exact ce nu vor să audă. România nu are nevoie de încă o rundă de promisiuni pe datorie. Are nevoie de reforme reale:

cheltuieli publice eficiente

digitalizarea administrației

bani europeni absorbiți, nu risipiti.

mai puțin populism fiscal

mai mult curaj politic

Știu că e mai greu de vândut. Dar e singurul drum care nu duce în perete. Banii pe care îi cheltuim azi nu sunt ai noștri. Sunt ai copiilor noștri”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

