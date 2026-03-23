Consultare internă cu miză uriașă la PSD: rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Grindeanu: „Vom hotărî în ce direcție vom merge”.

PSD e în fierbere după ședința de luni a Biroului Permanent Național. Luna viitoare va fi decisivă pentru partidul condus de Sorin Grindeanu, care este chemat să decidă dacă rămâne în Coaliția de guvernare alături de premierul Ilie Bolojan.

Referendumul intern al PSD în care se decide ieșirea sau nu de la guvernare va fi organizat după Paști, în a doua parte a lunii aprilie.

Biroul Permanent Național al PSD a decis, luni, ca ședința extinsă în care membrii partidului vor decide, prin vot, dacă rămân sau nu la guvernare va avea loc pe data de 20 aprilie.

La această consultare internă vor participa aproximativ 5.000 de membri de partid, printre aceștia numărându-se primari, aleși locali, parlamentari.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că s-a stabilit data de 20 aprilie pentru consultarea internă cu privire la ieșirea sau nu de la guvernare, iar până atunci vor avea loc și opt întâlniri regionale pe același subiect.

Discuții la Bruxelles și întâlniri regionale

„Am avut și deciziile noastre politice, pe care noi le-am adoptat astăzi, cele legate de un calendar de consultări interne.

În această săptămână voi merge la Bruxelles, voi avea discuții cu colegii din familia noastră europeană, din Partidul Socialist European, începând cu Antonio Costa și continuând cu ceilalți colegi. Le voi prezenta situația la zi politică din România. Ăsta este rostul acestei deplasări.

Începând de vineri vom avea întâlniri regionale, cele opt întâlnirii regionale, două sunt și după perioada de Paște, și anume regiunea de Vest și regiunea de Nord-Vest, astfel încât în data de 20 aprilie să organizăm acea consultare pe care am anunțat-o de la începutul lunii decembrie.

Ăsta este calendarul, asta este ceea ce am tability și am votat în unanimitate”, a spus Grindeanu la sediul central al PSD, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, potrivit Agerpres.ro

Grindeanu a adăugat că și-ar fi dorit ca acea consultare internă să se facă în weekend, pe 18 sau 19 aprilie, dar colegii săi i-au spus că prima duminică după Paște este destul de încărcată „cu tradiții, obiceiuri”.

Grindeanu: „Vom hotărî în ce direcție vom merge”.

Anterior desfășurării ședinței de luni, liderul PSD declara că decizia privind rămânerea în Coaliție alături de premierul Ilie Bolojan vizează în primul rând Partidul Social Democrat, iar în urma consultărilor va urma și o „decizie politică”.

„Vom hotărî în ce direcție vom merge noi, PSD: dacă mai putem merge în această direcție cum e acum, sau dacă e nevoie de anumite schimbări. (...) Ilie Bolojan este prim-ministru cu voturile PSD și cu voturile PNL. Are această majoritate în Parlament cu voturile PSD, 45%. Deci, vorbim de o coaliție în care ponderea PSD este aproape jumătate. Dacă cei 5.000 de membri ai PSD vor hotărî că nu mai putem continua în această formă, atunci asta va fi decizia PSD, pentru noi. O să vedem care va fi decizia sau acțiunea politică”, a afirmat Sorin Grindeanu.

La începutul săptămânii trecute, președintele PSD, Sorin Grindeanu, invoca scenariul alegerilor anticipate, în condițiile în care actuala Coaliție nu va mai funcționa.

