Politică
Csoma Botond (UDMR Cluj), despre o nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier: „Nu am avea o problemă cu această opțiune”
Liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond, spune că formațiunea pe care o reprezintă nu ar avea o problemă cu o nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier. Viitoarea formulă de guvernare însă nu trebuie să fie depedentă de voturile AUR.Csoma Botond (UDMR Cluj): „Nu am avea o problemă cu o nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier”| Foto: monitorulcj.ro
UDMR mizează în continuare pe refacerea coaliției. Varianta unui guvern minoritar este însă prea puțin fezabilă și nu ar permite promovarea reformelor.
CITEȘTE ȘI:
Csoma Botond (UDMR Cluj), critici dure pentru Simion, care i-a chemat pe maghiari în AUR: „Ești un tupeist obraznic”.
Clujeanul Csoma Botond spune că UDMR nu ar avea o problemă cu varianta desemnării lui Ilie Bolojan premier, după moțiunea de cenzură, potrivit RFI.
Csoma Botond (UDMR Cluj), despre o nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier: „Nu am avea o problemă cu această opțiune”
„Dacă PSD ar fi de acord cu această variantă, sigur, da, eu spun da, dar dacă PSD ar fi de acord(...).Noi n-am avea o problemă cu desemnarea domnului Bolojan din nou”, a declarat liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond, potrivit sursei citate.
CITEȘTE ȘI:
Poate fi desemnat Ilie Bolojan premier după moțiunea de cenzură? Precedentul Orban. Ce soluții are Nicușor Dan?
UDMR nu a votat moțiunea PSD-AUR care a dus la dărâmarea Guvernului Bolojan.
De altfel, liderul UDMR consideră că PSD a greșit atunci când a susținut moțiunea de cenzură și avertizează asupra pericolului extremist:
„Dacă nimeni nu vrea cu nimeni din partidele proeuropene, atunci o să ajungem că va veni un moment când AUR va ajunge la putere. Nu cred că ar fi bine.
Dar a greșit PSD că a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu partidul extremist AUR”, a mai spus Csoma Botond la RFI.
Guvern minoritar, o variantă nefuncțională
De altfel, UDMR ar face parte dintr-un guvern minoritar, însă numai dacă acesta nu ar fi susținut de AUR, a mai explicat liderul deputaților UDMR.
CITEȘTE ȘI:
Clujeanul Csoma Botond, liderul deputaților UDMR: „Nu ar funcționa un guvern minoritar”
„Dacă avem nevoie de voturile AUR în Parlament, pentru a învesti un Guvern minoritar, atunci noi nu vom face parte dintr-un asemenea Guvern minoritar”, a spus Csoma Botond.
Alternativa unui „premier tehnocrat” este de asemenea incertă, având în vedere complexitatea provocărilor aferentă gestionării unei coaliții, a mai arătat liderul UDMR Csoma Botond.
România poate pierde miliarde de euro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat, vineri, cu privire la necesitatea indentificării unor soluții pentru depășirea crizei guvernamentale:
„Timpul nu este de partea noastră. 116 zile rămase până la închiderea PNRR și dacă nu reușim să progresăm, vom pierde resurse ale UE. Vorbim despre miliarde - bani care vor lipsi”, a scris, vineri, Kelemen Hunor într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.
Anterior, Kelemen Hunor a declarat că UDMR consideră drept soluție principală refacerea coaliției de guvernare.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: