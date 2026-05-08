Csoma Botond (UDMR Cluj), despre o nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier: „Nu am avea o problemă cu această opțiune”

Liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond, spune că formațiunea pe care o reprezintă nu ar avea o problemă cu o nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier. Viitoarea formulă de guvernare însă nu trebuie să fie depedentă de voturile AUR.

Csoma Botond (UDMR Cluj): „Nu am avea o problemă cu o nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier"

UDMR mizează în continuare pe refacerea coaliției. Varianta unui guvern minoritar este însă prea puțin fezabilă și nu ar permite promovarea reformelor.

Clujeanul Csoma Botond spune că UDMR nu ar avea o problemă cu varianta desemnării lui Ilie Bolojan premier, după moțiunea de cenzură, potrivit RFI.

„Dacă PSD ar fi de acord cu această variantă, sigur, da, eu spun da, dar dacă PSD ar fi de acord(...).Noi n-am avea o problemă cu desemnarea domnului Bolojan din nou”, a declarat liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond, potrivit sursei citate.

UDMR nu a votat moțiunea PSD-AUR care a dus la dărâmarea Guvernului Bolojan.

De altfel, liderul UDMR consideră că PSD a greșit atunci când a susținut moțiunea de cenzură și avertizează asupra pericolului extremist:

„Dacă nimeni nu vrea cu nimeni din partidele proeuropene, atunci o să ajungem că va veni un moment când AUR va ajunge la putere. Nu cred că ar fi bine.

Dar a greșit PSD că a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu partidul extremist AUR”, a mai spus Csoma Botond la RFI.

Guvern minoritar, o variantă nefuncțională

De altfel, UDMR ar face parte dintr-un guvern minoritar, însă numai dacă acesta nu ar fi susținut de AUR, a mai explicat liderul deputaților UDMR.

„Dacă avem nevoie de voturile AUR în Parlament, pentru a învesti un Guvern minoritar, atunci noi nu vom face parte dintr-un asemenea Guvern minoritar”, a spus Csoma Botond.

Alternativa unui „premier tehnocrat” este de asemenea incertă, având în vedere complexitatea provocărilor aferentă gestionării unei coaliții, a mai arătat liderul UDMR Csoma Botond.

România poate pierde miliarde de euro

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat, vineri, cu privire la necesitatea indentificării unor soluții pentru depășirea crizei guvernamentale:

„Timpul nu este de partea noastră. 116 zile rămase până la închiderea PNRR și dacă nu reușim să progresăm, vom pierde resurse ale UE. Vorbim despre miliarde - bani care vor lipsi”, a scris, vineri, Kelemen Hunor într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Anterior, Kelemen Hunor a declarat că UDMR consideră drept soluție principală refacerea coaliției de guvernare.

