Sir David Attenborough, 100 de ani pe planeta pe care a filmat-o ca nimeni altul

Secretul succesului documentarelor lui Attenborough - tratează viața ca pe o dramă în desfășurare.

Sir David Attenborough, 100 de ani pe planeta pe care a filmat-o ca nimeni altul

David Attenborough s-a declarat vineri „total copleșit” de urările primite cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, prezentatorul britanic de emisiuni despre natură, cu zeci de ani de activitate de pionierat, primind mesaje de afecțiune din întreaga lume, relatează Reuters, citată de Agerpres.ro

După mai bine de 70 de ani de carieră în producția de filme documentare, vocea lui David Attenborough, ușor de recunoscut, este sinonimă cu povestea naturii. El se află încă în avangarda demersurilor pentru protejarea mediului înconjurător și a realizat unele dintre cele mai influente opere ale sale în ultimii ani.

În Marea Britanie, centenarul lui Attenborough este marcat printr-o săptămână de emisiuni speciale la BBC, un concert live la Royal Albert Hall, evenimente la muzee, plimbări în natură și plantări de copaci.

„Credeam că mai degrabă îmi voi sărbători cea de-a 100-a aniversare în liniște, dar se pare că mulți dintre voi ați avut alte idei”, a declarat el într-un mesaj audio difuzat de BBC.

„Am fost total copleșit de urările de ziua mea, de la grupuri de preșcolari până la rezidenți din azile de bătrâni și nenumărate persoane și familii de toate vârstele”, a spus naturalistul.

El le-a mulțumit celor care i-au trimis mesaje și le-a urat „o zi foarte fericită” tuturor celor care urmează să ia parte la un eveniment pentru marcarea acestei etape importante.

Barack Obama și membri ai familiei regale britanice, printre admiratorii lui Attenborough

Carisma, umorul și căldura lui Attenborough, alături de profunzimea cunoștințelor sale și de talentul său în arta povestirii, l-au transformat într-o supervedetă de televiziune. Printre admiratorii săi se numără membri ai familiei regale britanice, fostul președinte american Barack Obama și vedeta pop Billie Eilish.

„Capacitatea dumneavoastră de a transmite frumusețea și vulnerabilitatea mediului nostru natural rămâne de neegalat”, i-a transmis în 2019 regretata regină Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Filmele lui Attenborough au făcut cunoscute minunile, dar și tragediile lumii naturale spectatorilor de pe întreg globul. Printre scenele remarcabile se numără întâlnirea sa cu două exemplare tinere de gorilă de munte care s-au cățărat pe el în timpul seriei sale de referință din 1979 „Life on Earth”.

George, ultima broască țestoasă supraviețuitoare de pe Insula Pinta

Totodată, naturalistul și-a uimit publicul cu activitatea în echipă a unui grup de balene care vânau o focă făcând valuri pentru a sparge gheața, iar povestea sa din 2012 despre „George cel singuratic”, ultima broască țestoasă supraviețuitoare de pe Insula Pinta, a emoționat oamenii până la lacrimi. „Are vreo 80 de ani și îi scârțâie puțin articulațiile”, la fel ca și mie, a spus Attenborough, care avea 86 de ani la acea vreme.

Moartea țestoasei George, la două săptămâni după ce a fost filmată, a marcat dispariția speciei sale. „El a atras atenția lumii asupra fragilității mediului nostru”, a declarat naturalistul cu acea ocazie.

„Vocea naturii”

Deși Attenborough a ocupat primul loc în numeroase sondaje naționale de popularitate, fiind desemnat cel mai admirat bărbat din țara sa și cea mai proeminentă personalitate culturală în viață din Marea Britanie, prietenii săi spun că el își dă ochii peste cap când este numit „comoară națională”.

„El simte că este un funcționar public. Simte că a avut ocazia unică de a fi vocea naturii, de a le povesti tuturor despre minunile naturii”, a declarat pentru Reuters Mike Gunton, un producător de televiziune care a lucrat de multe ori cu Attenborough.

Pe măsură ce schimbările climatice s-au accelerat, iar amenințarea la adresa unei mari părți a lumii a devenit mai urgentă, Attenborough și-a dedicat o mare parte din anii '90 sensibilizării publicului în acest sens.

„Sir David Attenborough este un colos al științei și al narațiunii în apărarea lumii naturale, de care umanitatea depinde pentru propria supraviețuire și prosperitate”, a declarat Simon Stiell, șeful departamentului climatic din cadrul Națiunilor Unite.

Succesul de box-office al lui Attenborough din 2017 „Blue Planet 2”, care a scos în evidență flagelul plasticului din oceane, a înregistrat unele dintre cele mai mari cifre de audiență la televiziunea britanică înainte de a fi vândut posturilor de televiziune din întreaga lume. Imagini cu albatroși care își hrăneau fără să știe puii cu plastic pescuit din ocean au șocat opinia publică și au determinat guvernul britanic și marii retaileri să anunțe măsuri pentru reducerea utilizării plasticului.

Printre numeroasele emisiuni speciale dedicate aniversării de referință a lui David Attenborough se numără o nouă serie BBC intitulată „Secret Garden”, care explorează sălbăticia din grădinile aflate în spatele caselor britanice.

Naturalistul rămâne foarte implicat în realizarea programelor, potrivit colegilor săi de la BBC, fiind motivat de curiozitatea sa neobosită și de bucuria de a povesti.

O carieră în slujba naturii

Născut la 8 mai 1926, Attenborough și-a petrecut copilăria colecționând fosile, insecte și căluți de mare uscați.

Cariera sa la BBC a luat avânt în 1954, când a prezentat „Zoo Quest” o emisiune ce implica deplasări în colțuri îndepărtate ale lumii și aducerea unor animale la Grădina Zoologică din Londra.

Până în anii '70, ajunsese director de programe la același post, însă el a luat decizia de a reveni la realizarea de documentare despre natură.

David Attenborough a cunoscut celebritatea în urma difuzării, în 1979, când avea 52 de ani, a serialului „Life on Earth”. El a scris întregul scenariu de 13 ore și a călătorit în întreaga lume timp de trei ani pentru a relata povestea evoluției de la organisme simple la om.

Au urmat zeci de documentare, printre care „Blue Planet”, „Frozen Planet” și „Dynasties”.

Odată cu trecerea deceniilor, sentimentul său că trebuie să acționeze nu a făcut decât să se intensifice. „Cum aș putea să-mi privesc nepoții în ochi și să le spun că știam ce se întâmplă cu lumea și că n-am făcut nimic?”, a declarat Attenborough.

