Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), apel la responsabilitate politică: „Peste 60 de miliarde de euro pentru România din viitorul buget european. Nu e momentul pentru calcule mărunte”.

România poate beneficia de peste 60 de miliarde de euro în exercițiul financiar 2028-2034. Însă, negocierile pentru banii europeni pot fi periclitate din cauza crizei guvernamentale de la București. Deputatul Ovidiu Cîmpean face apel la responsabilitate politică: „Miza este uriașă. Nu e momentul pentru calcule mărunte”, spune parlamentarul clujean.

Foto: Ovidiu Cîmpean

România trebuie să-și canalizeze eforturile pentru a beneficia de una dintre cele mai semnificative alocări din bani europeni în exercițiul financiar 2028-2034: peste 60 de miliarde de euro.

„România are nevoie de reforme, nu de blocaje”, notează parlamentarul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), care face apel la responsabilitate politică.

Deputatul liberal semnalează de altfel că anunțul făcut de Ilie Bolojan și Dominic Fritz privind coordonarea acțiunilor politice ale PNL și USR în contextul crizei guvernamentale declanșate de PSD-AUR prin moțiunea de cenzură reprezintă o etapă „necesară” pentru continuarea reformelor:

„Este o decizie necesară.

Astăzi, linia de demarcație în politică este între cei care vor modernizarea României și cei care vor să o țină pe loc.

Este firesc ca partidele care cred în reforme și în direcția euro-atlantică a României să se coordoneze”, spune deputatul liberal Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Decizia este cu atât mai însemnată cu cât în perioada următoare se negociază bugetul european pentru exercițiul financiar 2028-2034:

„În lunile următoare se negociază bugetul european pentru 2028–2034. Lucrez direct pe acest dosar ca raportor al Comisiei pentru Afaceri Europene și știu că ce se întâmplă acasă se vede imediat la Bruxelles.

Țările care merg la masa negocierilor cu o direcție coerentă, cu priorități asumate și cu capacitatea de a susține reforme obțin mai mult. Cele care vin cu haos pierd influență”, explică Ovidiu Cîmpean.

Pentru România, miza este uriașă: peste 60 de miliarde de euro pentru dezvoltarea și modernizarea țării.

În acest context, parlamentarul Ovidiu Cîmpean face apel la responsabilitate:

„Nu e momentul pentru calcule mărunte. E momentul să fim serioși”, adaugă deputatul de Cluj Ovidiu Cîmpean (PNL) în mesajul citat.

România ar putea beneficia de 60,2 miliarde de euro, fonduri europene, în exercițiul financiar 2028 – 2034, conform propunerii Comisiei Europeane: alocarea este cu circa 14 miliarde de euro mai mare decât fondurile prevăzute în actualul ciclu financiar.

La finalul lui martie, la Cluj a avut loc o dezbatere publică cu privire la viitorul buget european pentru exercițiul financiar 2028-2034 și pașii pe care trebuie să-i parcurgă România pentru a beneficia de fonduri de zeci de miliarde de euro.

