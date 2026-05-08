Reform UK câștigă alegerile locale din Marea Britanie: laburiștii premierului Keir Starmer se confruntă cu o înfrângere usturătoare

Avans categoric pentru extrema dreaptă la alegerile locale din Regatul Unit: partidul lui Nigel Farage, Reform UK, se impune detașat, la doi ani de la alegerea lui Keir Starmer.

Reform UK obține cele mai multe mandate la alegerile locale din Marea Britanie: Laburiștii lui Starmer pierd teren

Reform UK obține cele mai multe mandate la alegerile locale din Marea Britanie, potrivit primelor rezultate.

Primele rezultate ale alegerilor locale din Regatul Unit confirmă creșterea puterii partidului antiimigrație Reform UK în detrimentul Partidului Laburist al prim-ministrului Keir Starmer, care s-a confruntat cu primul mare test electoral de la alegerea sa în iulie 2024, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Aceste prime rezultate încă fragmentate ale alegerilor care s-au desfășurat joi nu privesc decât Anglia, numărătoarea abia începând în Țara Galilor și în Scoția.

Vineri, la ora 08:00 GMT, numai 40 din cele 136 de colectivități locale din Anglia și-au anunțat rezultatele. Acestea arată că partidul lui Nigel Farage, Reform UK, este detașat pe primul loc cu peste 350 de locuri de aleși locali obținute, față de 249 Partidul Laburist, o pierdere de 245 de mandate în aceste colectivități, potrivit numărătorii realizate de BBC.

Reform UK a obținut rezultate bune în mai multe bastioane laburiste din nordul Angliei și din Midlands, centrul Angliei.

În total, peste 5.000 de locuri de consilieri locali erau în joc în Anglia în acest scrutin, din peste 16.000.

O înfrângere a Partidului Laburist și o ascensiune a Reform UK au fost în mare parte pronosticate de sondaje.

Laburiștii lui Starmer pierd teren: „Rezultate dureroase”, asumate de premier

Pentru Partidul Laburist, rezultatele așteptate în cursul după-amiezii ar putea fi și mai dureroase, cu posibila pierdere a bastionului său galez - ceea ce ar fi o premieră de la crearea unui Parlament în Țara Galilor în 1999.

Partidul naționalist de stânga Plaid Cymru este dat detașat în frunte în fața Reform UK, potrivit unui sondaj publicat înainte de vot.

În Scoția, laburiștii se tem de asemenea de o înfrângere grea, care i-ar face să se claseze în urma Reform. Parlamentul scoțian ar urma totuși să rămână în mâinile partidului pro-independență SNP, la putere de 19 ani, potrivit sondajelor.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat vineri că își asumă „responsabilitatea” rezultatelor „dureroase” în alegerile locale. El a părut totuși să excludă o demisie în acest stadiu.

„Zile ca aceasta nu afectează hotărârea mea de a pune în practică schimbările pe care le-am promis”, a spus Starmer într-o declarație la Londra.

Popularitatea lui Keir Starmer a scăzut după o serie de gafe, shimbări bruște de curs și polemici, ceea ce a dat naștere unei dorințe ca acesta să fie înlocuit în funcție, menționează sursa citată.

Imigrația cristalizează de asemenea nemulțumirea a numeroși britanici, în contextul în care numărul migranților clandestini ajunși în Marea Britanii prin traversarea Canalului Mânecii din 2018 a depășit cota de 200.000.

