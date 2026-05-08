Ziua Europei, marcată la Cluj-Napoca. Dezbateri despre rolul Uniunii Europene în dezvoltarea României, economie și educație

Ziua Europei a fost marcată vineri, 8 mai, la Cluj-Napoca, printr- dezbatere amplă despre beneficiile aduse de Uniunea Europeană asupra României, provocările economice actuale, viitorul Uniunii Europene, dar și modul în care societatea românească se raportează la schimbările globale accelerate de tehnologie.

Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Evenimentul a avut loc la Pavilionul Tineret, din Parcul Feroviarilor, și a reunit reprezentanți ai administrației locale, mediului academic, sectorului IT, antreprenori și tineri interesați de direcția în care se îndreaptă România în cadrul UE. Unul dintre cele mai dezbătute subiecte a fost despre beneficiile concrete ale apartenenței României la Uniunea Europeană. Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare la OCDE, a făcut referire la avantajele economice care au venit o dată cu integrarea României în Uniunea Europeană.

În acest context, s-a amintit că, de la aderarea la UE și până la finalul anului 2025, România a beneficiat de peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene, în timp ce contribuția la bugetul comunitar a fost semnificativ mai redusă. Au fost prezentate mai multe argumente în favoarea apartenenței la Uniune, atât din perspectivă economică, cât și din cea a dezvoltării infrastructurii, educației și serviciilor publice.

Educația, o investiție strategică pe termen lung

Un alt subiect care a creat conversație în rândul publicului a fost educația. Levente Szász, prorector al Universitatea Babeș-Bolyai, a subliniat importanța investițiilor constante în formarea tinerilor și în adaptarea sistemului educațional la noile realități economice și tehnologice.

În cadrul discuțiilor, s-a arătat că educația nu mai poate fi separată de evoluțiile pieței muncii și de transformările aduse de digitalizare, iar universitățile pot contribui foarte mult la formarea tinerilor, nu doar din punct de vedere profesionat, ci și din punct de vedere intelectual.

Impactul inteligenței artificiale în viața de zi cu zi, cel mai dezbătut subiect al dezbaterii

Inteligența artificială a fost subiectul preferat în rândul publicului din cadrul dezbaterii. Reprezentanții IT au vorbit despre cât de importante sunt noile tehnologii, dar și cât de mult pot afecta tehnologiile bazate pe inteligența artificială dacă acestea sunt folosite necontrolat.

Bianca Munteanu, reprezentant al ecosistemului digital din Cluj, a atras atenția asupra faptului că inteligența artificială poate deveni un instrument extrem de util pentru economie și administrație, dar și un mijloc de manipulare, în special în mediul online, dacă nu este reglementată corespunzător. La rândul său, Andrei Kelemen că presiunea exercitată de marile companii tehnologice globale ridică probleme mari pentru statele europene, iar Uniunea Europeană trebuie să își dezvolte propriile infrastructuri digitale și să își protejeze spațiul democratic. Participanții au comparat impactul inteligenței artificiale cu cel al revoluțiilor industriale anterioare, subliniind că, deși unele locuri de muncă vor dispărea, altele vor apărea. De aceea, pregătirea profesională continuă și adaptarea sistemului educațional la noile tendințe tehnologice rămân importante pentru ca societatea să țină pasul cu schimbările.

Evenimentul a fost organizat de EUROPE DIRECT Cluj, în parteneriat cu Enterprise Europe Network Transilvania, cu sprijinul Comisiei Europene în România, al Centrului Cultural Clujean, Zonei Metropolitane Cluj și al Primăriei Cluj-Napoca.

