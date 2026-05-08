Alertă în Germania: mai multe persoane au fost luate ostatice la o bancă din Sinzig

Luare de ostatici la o bancă din Germania. Poliția desfășoară o amplă acțiune în orașul Sinzig după ce mai multe persoane, inclusiv un șofer de transport de bani, au fost luate ostatice.

Foto: pexels.com

Poliția germană a anunțat vineri că mai multe persoane, inclusiv un șofer de transport de bani, au fost luate ostatice la o bancă din orașul Sinzig, în vestul țării, relatează dpa și Reuters, citate de Agerpres.ro

„Se pare că există mai mulți atacatori și ostatici în interiorul băncii”, a transmis poliția într-un comunicat, adăugând că situația este în prezent „stabilă”.

Poliția a mai precizat că a lansat operațiuni ample și a împrejmuit o zonă extinsă.

Incidentul a fost raportat în centrul orașului, situat în landul Renania-Palatinat, la ora locală 09.00 (07:00 GMT), a adăugat poliția.

Nu există niciun pericol pentru public în afara zonei delimitate, conform poliției.

