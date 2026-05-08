Externe
Alertă în Germania: mai multe persoane au fost luate ostatice la o bancă din Sinzig
Luare de ostatici la o bancă din Germania. Poliția desfășoară o amplă acțiune în orașul Sinzig după ce mai multe persoane, inclusiv un șofer de transport de bani, au fost luate ostatice.Alertă în Germania: mai multe persoane au fost luate ostatice la o bancă din Sinzig| Foto: pexels.com
Poliția germană a anunțat vineri că mai multe persoane, inclusiv un șofer de transport de bani, au fost luate ostatice la o bancă din orașul Sinzig, în vestul țării, relatează dpa și Reuters, citate de Agerpres.ro
Alertă în Germania: mai multe persoane au fost luate ostatice la o bancă din Sinzig
„Se pare că există mai mulți atacatori și ostatici în interiorul băncii”, a transmis poliția într-un comunicat, adăugând că situația este în prezent „stabilă”.
CITEȘTE ȘI:
Explozie în Germania aproape de granița cu Franța. Un bărbat a MURIT, iar alți patru au fost grav răniți.
Poliția a mai precizat că a lansat operațiuni ample și a împrejmuit o zonă extinsă.
Incidentul a fost raportat în centrul orașului, situat în landul Renania-Palatinat, la ora locală 09.00 (07:00 GMT), a adăugat poliția.
Nu există niciun pericol pentru public în afara zonei delimitate, conform poliției.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: