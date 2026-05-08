Neluțu Varga a luat decizia în urma ședinței de la CFR împreună cu Pancu și Marian Copilu!

Neluțu Varga, patronul CFR-ului, a convocat o ședință de urgență la club împreună cu Daniel Pancu, antrenor principal, și Marian Copilu, noul director executiv.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului

Omul de afaceri a anunțat că Pancu va rămâne antrenorul echipei și în sezonul viitor.

„Sunt plecat, pe avioane, dar sunt cu gândul la echipă şi sper ca băieţii să-mi facă diseară o bucurie şi să câştige. Legat de Daniel Pancu, nu pleacă! A zis că nu a discutat cu nimeni. Iuliu Mureşan şi Marian Copilu, care e de ieri la club şi deja a început munca, au vorbit cu el. Şi le-a spus că nu pleacă.

A zis că vrea să rămână aici şi să facă performanţă în continuare. Şi eu vreau să rămână, mai ales că e în grafic cu obiectivele. Şi dacă nu se califică în cupele europene, tot îl vreau. Am încredere în el şi ştiu că e un om de cuvânt şi că are onoare. Fotbalul a arătat că ştie, faptele vorbesc.

Marian Copilu şi Ioan Ivaşcu deja lucrează în club. Ei îl vor ajuta pe Pancu să aibă tot ce vrea şi ce îi trebuie. Vor colabora foarte bine. Am făcut o echipă de forţă cu ei doi, Iuliu Mureşan şi Cadu. Cea mai bună conducere! Sunt cei mai buni şi au demonstrat asta, cucerind cinci titluri.

Alţii se laudă şi nu au nimic. De acum înainte se va vedea diferenţa. O să asigur tot ce e nevoie pentru a face din nou performanţa cu care ne-am obişnuit. Mie nu îmi place să fiu pe locul 2 sau pe locul 3”, a spus Neluțu Varga, potrivit GSP.

