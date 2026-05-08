Peste 16.000 de copii din Cluj vor beneficia de programul „Masă sănătoasă” în școli

Programul „Masă Sănătoasă” în școli va continua și în acest an. În Cluj, peste 16.500 de copii vor beneficia de un suport alimentar prin intermediul programului național.

Vineri, în prima ședință a Guvernului condus interimar de Ilie Bolojan, după moțiunea de cenzură depusă de PSD-AUR, Executivul a aprobat repartizarea fondurilor pentru Programul național „Masă sănătoasă”, destinat preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul 2026.

Programul are un buget de peste 1,5 miliarde de lei, față de 1,3 miliarde de lei în 2025.

„Pentru finanțarea Programului Național Masă Sănătoasă, pe perioada desfășurării cursurilor școlare din anul 2026, se aprobă repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativteritoriale, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, în cuantum de 1.531.079 mii lei”, se arată în proiectul de hotărâre.

Un număr mare de elevi din sistemul preuniversitar se află în risc de eșec școlar sau abandonează timpuriu școala. Frecventarea școlii este direct influențată de condițiile socio-economice și geografice defavorabile: distanțe mari sau trasee dificile de la domiciliu la unitatea de învățământ, lipsa mesei de prânz.

Astfel, o bună parte dintre copii nu pot participa la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare, arată datele Eurostat. În România, rata de părăsire timpurie a şcolii a fost de:

*18,1% în anul 2017,

*16,4% - în 2018,

*15,3% - în 2019,

*15,6% - în 2020

*15.3% - în 2021,

În județul Cluj, un număr de 54 de unități de învățământ sunt incluse în cadrul progamului națioanl Masă Sănătoasă, iar suma alocată pentru 2026 este de 46689 mii lei.

Numărul total al beneficiarilor din județul Cluj – 16.538 de copii.

Programul naţional Masă sănătoasă este implementat la nivel naţional începând cu 8 ianuarie 2026 şi se adresează unui număr estimat de peste 540.000 de copii, din 1.427 de unităţi de învăţământ, potrivit documentului citat.

Beneficiarii sunt preşcolarii şi elevii prezenţi la activităţile didactice pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar. Sprijinul acordat constă în oferirea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar, constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

În 2025, programul a fost implementat în 1.462 de unități de învățământ, pentru aproximativ 514.700 de beneficiari, iar autoritățile își propun extinderea treptată a acestuia la nivel național până în anul școlar 2029-2030.

Concret, suma zilnică alocată este de 16,5 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pe perioada desfășurării cursurilor școlare din anul 2026.

Fonduri suplimentare la Cluj

În 2026, Primăria Cluj-Napoca a alocat peste 3,4 milioane de lei pentru desfășurarea programului Masă Sănătoasă în mai multe unități de învățământ din municipiu: peste 3.000 de copii beneficiari.

„Valoarea de 16,5 lei/zi/beneficiar inclusiv taxa pe valoare adăugată nu acoperă suportul alimentar, fiind necesară suplimentarea acesteia cu 3,5 lei/zi/beneficiar inclusiv taxa pe valoare adăugată”, potrivit proiectului adoptat de Consiliul Local Cluj-Napoca în ianuarie 2026.

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar. Suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau în zilele declarate prin lege ca zile nelucrătoare.

