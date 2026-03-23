PNL ia în calcul o alianță politică de dreapta: o nouă strategie pentru alegerile din 2028

PNL ia în calcul un proiect major de dreapta, de tipul Alianței DA. Discuțiile și tatonările informale au demarat deja, iar noul proiect ar putea avea efecte semnificative pe scena politică, în perspectiva alegerilor din 2028.

PNL ia în calcul un proiect major de dreapta: impact semnificativ pe scena politică, în perspectiva alegerilor din 2028

Un proiect major al dreptei de tipul Alianței Dreptate și Adevăr s-ar putea contura în vederea alegerilor din 2028, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru.

Liberalii au demarat discuții informale în acest sens de câteva săptămâni, semnalează sursa citată.

Discuțiile privind noul proiect politic de dreapta între PNL, USR și alte partide de dreapta vizează inclusiv alegerile locale și parlamentare din 2028.

Conform vicepreședintelui PNL, Partidul Social Democrat continuă consultarea internă în vederea ieșirii sau nu din Coaliție, pentru că se teme de reforme, dar și de o posibilă coagulare a unor forțe de dreapta.

„Există o ură viscerală a liderilor PSD față de Ilie Bolojan și această chestiune a devenit evidentă în ultimele luni, pentru simplul fapt că Ilie Bolojan este altfel față de toți liderii politici cu care PSD s-a confruntat sau pe care PSD i-a avut într-o formă sau alta ca și parteneri într-o coaliție de guvernare, pentru că PSD are oroare de principala temă a lui Ilie Bolojan și anume reforma statului”, a declarat Muraru, potrivit RFI.

O posibilă alianță de dreapta, cea mai mare teamă pentru PSD

„Mai este o chestiune de care PSD este extrem de deranjat și anume discuții privind un proiect politic care vizează alegerile parlamentare în primul rând și generale, locale și parlamentare, din 2028 și anume consolidarea dreptei”, a explicat vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru.

Reunificarea dreptei, pe modelul Alianței Dreptate și Adevăr din 2004, se va consolida în jurul PNL și ar putea include USR, dar și alte partide politice de dreapta.

„Deci acest scenariu pentru PSD reprezintă un risc major, pentru că ar putea duce la un pol politic semnificativ”, a menționat sursa citată.

Deși discuțiile pentru coagularea dreptei sunt la un nivel incipient, acest proiect ar putea să se concretizeze în următoarele luni.

„Ne gândim, sigur, la integrarea altor formațiuni. Au fost aceste discuții cu partidul lui Ludovic Orban, cu REPER, cu alte formațiuni. Și evident cu USR.

Există o parte semnificativă din PNL care, pe de o parte, a înțeles foarte clar că o alianță politică cu PSD aproape că este exclusă a priori pentru 2028 și care înțelege, pe de altă parte, că partenerul natural în această chestiune pot fi USR și alte formațiuni de dreapta”, potrivit sursei citate.

Liderul social-democrat Sorin Grideanu anunța, luni, că Biroul Permanent Național al PSD a decis ca ședința extinsă în care membrii partidului vor decide, prin vot, dacă rămân sau nu la guvernare va avea loc pe data de 20 aprilie.

