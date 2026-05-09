Sportul minții a umplut Parcul Central. Aproape 300 de copii au participat la un concurs de șah în aer liber

Cluj-Napoca a devenit, sâmbătă, capitala șahului juvenil din România, după ce aproape 300 de copii și adolescenți au participat la concursul „Cluj 300”, organizat în Parcul Central.

Competiția s-a desfășurat în aer liber și a reunit elevi din clasele pregătitoare până la clasa a XII-a, veniți atât din Cluj, cât și din alte județe ale țării. Evenimentul a avut ca scop, promovarea șahului în rândul tinerilor. La eveniment a fost prezent și Emil Boc, edilul Clujului, care a afirmat că încurajează investițiile în educație, sport și cultură.

„Susțin toate tipurile de investiții în sport, educație și cultură. Felicit toți participanții, le mulțumesc celor care au venit din țară și, în mod special, mulțumesc organizatorilor care promovează sportul minții în rândul tinerilor.”, a transmis primarul Emil Boc.

Concursul „Cluj 300” a fost organizat de Șah în școală, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Primăria Cluj-Napoca, cu sprijinul unor parteneri din mediul privat.

