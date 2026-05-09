Transport ilegal de lemne descoperit la Cluj. Polițiștii au confiscat un ansamblu auto de 190.000 de euro

Un ansamblu de vehicule evaluat la 190.000 de euro a fost confiscat de polițiști în județul Cluj, după ce autoritățile au descoperit mai multe nereguli la un transport de material lemnos verificat pe DN1-E60, în comuna Poieni.

Transport ilegal de lemne descoperit la Cluj. Polițiștii au confiscat un ansamblu auto de 190.000 de euro / Foto: IPJ Cluj, colaj monitorulcj.ro

În urma controlului efectuat de autorități și specialiștii de la Garda Forestieră Cluj, au fost constatate diferențe mari în ceea ce privește cantitatea de lemn trecută în acte și cea transportată efectiv. Mai mult de atât autoritățile au constatat că diferența depășea limita prevăzută în lege pentru încadrarea penală, motiv pentru care a fost deschis un dosar pentru infracțiuni prevăzute de Codul Silvic, inclusiv legate de datele introduse în sistemul SUMAL.

În urma controlului, polițiștii au confiscat confiscat capul tractor și semiremorca folosite la transport, valoarea totală a ansamblului fiind estimată la circa 190.000 de euro.

