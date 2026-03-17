Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „România are nevoie de investiții, nu de promisiuni fără acoperire”

După ce a votat avizul favorabil pentru câteva ministere, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a spus că România are nevoie de investiții, nu de promisiuni fără acoperire.

„Astăzi (ieri, luni, 16 martie 2026 - n. red.), în comisiile parlamentare, am votat avizul favorabil pentru bugetele:

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)

Ministerului Afacerilor Externe (MAE)

Ministerului Sănătății

Bugetul pe 2026 pune accent pe investiții și absorbția fondurilor europene. Sunt prevăzute investiții totale de aproximativ 164 de miliarde de lei, cu 25,8 miliarde lei mai mult decât în 2025, adică peste 8% din PIB”, a spus Ovidiu Cîmpean, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Deputatul clujean a mai afirmat că, în același timp, fondurile europene cresc și depășesc 100 de miliarde de lei în 2026, față de față de 78 de mld. lei în 2025.

„Dezbaterile continuă în comisii, iar de miercuri intrăm în dezbaterile din plenul Parlamentului”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

