Ovidiu Cîmpean, priorități în noua sesiune parlamentară: „Pentru Cluj avem proiecte clare, care rămân prioritare”.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) sprijină din Camera Deputaților continuarea proiectelor majore așteptate de clujeni și noi inițiative legislative în plan medical, dar și pentru protecția victimelor violenței domestice.

Senatul și Camera Deputaților au deschis, luni, prima sesiune parlamentară din acest an.

Parlamentarul liberal Ovidiu Cîmpean arată că proiectele majore ale Clujului au nevoie de sprijin național, iar în acest context promovarea intereselor clujenilor va rămâne prioritară.

Prioritățile coaliției în această sesiune parlamentară vizează adoptarea pachetului privind reforma administrației publice locale și centrale, măsurile de relansare economică și legea bugetului de stat pe 2026.

„Am început astăzi o nouă sesiune parlamentară și, ca de fiecare dată în prima zi, am stabilit prioritățile cu colegii din grupul Partidul Naţional Liberal. Susțin reformele propuse de Ilie Bolojan pentru un stat care funcționează mai bine, cheltuie mai responsabil și respectă munca oamenilor”, a notat, luni, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

În același timp, liberalul clujean s-a referit și la proiectele majore ale Clujului, precum centura metropolitană, metroul ori Spitalul Monobloc de Copii.

„Pentru Cluj, prioritățile mele sunt clare și rămân aceleași: centura metropolitanp, metroul, trenul metropolitan, spitalul monobloc pentru copii și noul spital de urgență. Sunt proiecte mari, grele, dar absolut necesare. Toate aceste proiecte au nevoie de sprijin de la nivel național”, a explicat Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

Alte proiecte legislative se referă la facilitarea unei a doua opinii medicale, strategii sustenabile pentru asociații și măsuri de protecție a victimelor violenței domestice.

„În plan legislativ, am câteva proiecte la care țin mult și care sper să treacă de votul final cât mai curând:

*A doua opinie medicală - un drept esențial pentru pacienți, care le va oferi siguranța unui diagnostic corect.

*Proiectele multianuale (Legea 350) - am inițiat o modificare care să permită asociațiilor și fundațiilor să-și planifice proiectele pe termen lung, cu strategii sustenabile.

*Siguranța în familie - o lege prin care întărim protecția victimelor violenței domestice, prelungind ordinele de protecție și înăsprind pedepsele pentru agresori”, a notat Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

În continuare, România are în derulare proiecte esențiale de modernizare, precum finalizarea jaloanelor din PNRR, atragerea fondurilor europene și aderarea la OCDE.

​„Sunt multe de făcut și cred că doar prin muncă așezată putem obține rezultate”, a adăugat parlamentarul clujean.

Conform procedurilor, în prima zi din sesiunea parlamentară au fost aleși, în fiecare cameră, membrii Birourilor permanente, și anume vicepreședinții, secretarii și chestorii Senatului, respectiv ai Camerei Deputaților. Președinții celor două Camere, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, au fost aleși, după constituirea Parlamentului, pentru un mandat de patru ani.

