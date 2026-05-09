Romanian Chamber Orchestra revine la Cluj cu un concert-eveniment dirijat de Gabriel Bebeșelea

Romanian Chamber Orchestra revine la Cluj-Napoca în 31 mai pentru un concert special găzduit de Sala Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”.

Romanian Chamber Orchestra revine la Cluj cu un concert-eveniment dirijat de Gabriel Bebeșelea / Foto: Romanian Chamber Orchestra

Evenimentul reunește unii dintre cei mai apreciați muzicieni din România, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea și avându-l ca solist pe pianistul Daniel Ciobanu. Concertul de la Cluj este doar debutul unui turneu internațional pe care orchestra îl va continua în Palermo și în cadrul Festivalului Internațional Leoš Janáček, în contextul Anului Cultural România–Italia 2026, desfășurat sub patronajul președinților celor două țări.

Marile culturi europene, sursă de inspirație pentru spectacolul muzical

Organizatorii au transmis că evenimentul va pune accentul pe legătura culturală dintre România și Italia cu ajutorul programului muzical construit în jurul unor compozitori reprezentativi pentru spațiul european.

Cvartetul în mi minor de Giuseppe Verdi va deschide seara, 2026 fiind un an comemorativ dedicat împlinirii a 125 de ani de la moartea marelui compozitor italian. Programul va continua cu „Concertino” de Leoš Janáček și „Concertino în stil clasic” de Dinu Lipatti. Programul va continua cu „Concertino” de Leoš Janáček, o compoziție considerată una dintre cele mai imaginative creații camerale ale secolului XX, inspirată de natură și de universul sonor descris chiar de compozitor drept „greieri, muște, un cerb și un pârâu murmurând”.

Publicul clujean va putea asculta și „Concertino în stil clasic” de Dinu Lipatti, lucrare compusă în 1936 și influențată de estetica neoclasică a lui Haydn și Bach.

Concertul se va încheia cu una dintre capodoperele muzicii românești: Octetul de George Enescu, prezentat în versiunea pentru orchestră de coarde realizată de Lawrence Foster.

Gabriel Bebeșelea, din nou în fața publicului clujean

Gabriel Bebeșelea a cucerit inimile publicului din Cluj-Napoca și are o carieră internațională în plină ascensiune și colaborează constant cu orchestre importante din Europa și Asia.

În prezent, este dirijor principal al Filarmonica „George Enescu” și director artistic al proiectului Musica Ricercata, dedicat interpretării istorice și redescoperirii unor lucrări muzicale rare.

Daniel Ciobanu, unul dintre cei mai apreciați pianiști români ai momentului

Solistul serii, Daniel Ciobanu, este considerat unul dintre cei mai importanți pianiști români ai noii generații. Artistul s-a remarcat pe marile scene internaționale după ce a câștigat competiții importante în Africa de Sud și Brazilia, iar ulterior a obținut Premiul Publicului și medalia de argint la prestigiosul Concurs Arthur Rubinstein din Tel Aviv.

De-a lungul carierei, pianistul a concertat pe scene celebre precum Carnegie Hall din New York, Elbphilharmonie Hamburg, Konzerthaus Berlin sau în cadrul Festivalului Internațional George Enescu.

Romanian Chamber Orchestra, „echipa națională” a muzicienilor români

Înființată în 2019 sub coordonarea dirijorului Cristian Măcelaru, Romanian Chamber Orchestra a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate proiecte culturale românești.

Ansamblul reunește muzicieni români care activează în marile orchestre ale lumii și a susținut concerte în România, Germania, Elveția și Olanda, inclusiv pe scena celebrului Concertgebouw Amsterdam.

