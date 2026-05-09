Zbor anulat în vacanță? Ce despăgubiri poți primi și cine îți plătește cazarea și masa

Turiștii care vor avea zboruri anulate în vară din cauza problemelor legate de combustibil vor fi despăgubiți de companiile aeriene, avertizează Comisia Europeană.

Conform Radio Cluj, oficialii de la Bruxelles transmit că scumpirea kerosenului sau dificultățile de aprovizionare nu nu pot fi considerate „circumstanțe extraordinare”, ceea ce înseamnă că operatorii aerieni rămân obligați să suporte costurile generate de anulări sau întârzieri. Subiectul vine în contextul în care unele companii aeriene și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu efectele tensiunilor internaționale asupra pieței combustibililor și iau în calcul reducerea unor curse sau majorarea prețurilor.

Ce spune președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism

Cristian Bărhărescu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism transmite că riscul ca pasagerii să rămână blocați în aeroporturi nu este unul mare.

„Companiile sunt obligate prin legislația europeană să găsească soluții și să reruteze pasagerii astfel încât aceștia să ajungă la destinație”, a explicat acesta.

Potrivit lui Bărhălescu, în cazul anulării unui zbor, pasagerii au dreptul la cazare, masă, rerutare și eventuale despăgubiri, toate suportate de compania aeriană.

De asemenea, reprezentantul ANAT le recomandă turiștilor să fie atenți în momentul în care își cumpără o vacanță, și îi indrumă pe pasageri să aleagă agențiile autorizate la momentul rezervării sejurului. Totodată, pentru a preveni alte probleme, președintele ANAT îi sfătuiește pe turiști să asigurări medicale și storno înainte de plecare, care pot acoperi diverse situații neprevăzute, de la probleme de sănătate până la anularea vacanței. Totuși, este de reținut că aceste asigurări nu acoperă în mod normal întârzierile sau anulările de zbor, ceea ce înseamnă că vor rămâne în grija companiilor aeriene, așa cum specifică legislația europeană.

„Asigurările acoperă probleme medicale, pierderea bagajelor sau anularea vacanței, însă întârzierile și anulările de zbor țin de responsabilitatea companiei aeriene”, a precizat acesta.

Atenție la costurile suplimentare

Un alt avertisment al reprezentanților din turism face referire la costurile suplimentare impuse de agențiile aeriene, care au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. Dacă în trecut multe servicii erau incluse în prețul biletului, acum companiile aeriene taxează separat aproape orice extra-opțiune.

Printre cele mai întâlnite taxe se numără alegerea locului în avion, bagajele suplimentare sau chiar bagajele de cabină care depășesc dimensiunile impuse. Unele companii percep costuri inclusiv pentru selectarea locurilor alăturate, ceea ce face ca familiile sau grupurile să fie despărțite în avion dacă nu plătesc suplimentar.

„Companiile încearcă să își maximizeze veniturile. Au redus prețurile biletelor, dar recuperează prin taxe suplimentare pentru locuri, bagaje sau alte servicii”, a explicat Cristian Bărhălescu.

Cu toate că există temeri legate de combustibil și posibile turburări ale traficului aerian, reprezentanții industriei privesc cu optimisim spre vara anului 2026 care se anunță cu mulți turiști și perspective bune, chiar dacă majoritatea pasagerilor aleg să își cumpere vacanțele în ultimul moment.

