Sorin Grindeanu acuză eliminarea măsurii de creștere a salariului minim din proiectul de buget: PSD va convoca Consiliul Politic Național pentru a decide dacă votează bugetul

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, că proiectul de buget pe anul 2026 nu include și creșterea salariului minim. Social-democrații se vor reuni la finalul săptămânii în cadrul Consiliului Politic Național pentru a decide dacă votează bugetul.

Creșterea salariului minim, măsură agreată în Coaliție, nu se regăsește în proiectul de buget, a anunțat, luni, Sorin Grindeanu.

Potrivit liderului social-democrat, PSD va decide la finalul săptămânii, în Consiliul Politic Național, poziția oficială a partidului față de proiectul de buget.

PSD va depune propriile amendamente la proiectul de buget, pe care le va înainta Coaliției.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, proiectul de buget ar putea fi trimis în Parlament până la finalul acestei săptămâni, context în care PSD va depunse o serie de amendamente la proiectul de buget propus pentru anul în curs.

Conform liderului social-democrat, poziția oficială a partidului va fi clarificată în Consiliul Politic Național (CPN).

Grindeanu a acuzat că o serie de măsuri înaintate de PSD, inclusiv majorarea salariului minim, nu sunt prinse în proiectul propus de Guvern.

„Avem Consiliu Politic duminică.

Proiectul de buget a fost trimis aseară de către ministrul Finanțelor, l-a trimis către colegii mei. Sunt câteva lucruri care par a nu fi prinse, în afară de programul de solidaritate, nu este bugetată nici creșterea salariului minim, care a fost deja convenită în Coaliție. Așa că astăzi-mâine, având în vedere că aseară a fost trimis proiectul de buget, colegii vor încerca să vină cu amendamente pe care să le transmitem către Coaliție până la aprobarea proiectului de buget în Guvern”, a declarat, luni, Sorin Grindeanu, în conferința de presă ce a urmat ședinței Biroului Politic Național (BPN).

Întrebat dacă social-democrații iau în calcul să renunțe la unele măsuri în cazul în care nu vor exista suficienți bani la buget, Grindeanu a declarat că nu înțelege de ce pot fi găsite resurse pentru anumite facilități sau instituții, dar nu și pentru măsuri sociale:

„Nu înțeleg de ce ar fi bani suficienți să finanțezi deducerea de 400 de euro pe bursă la cineva care joacă pe bursă și să nu poți finanța indemnizația la copiii cu dizabilități. De ce aș finanța cu 2 miliarde Banca de Dezvoltare și să nu finanțezi ce spuneam?”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sondaj privind demiterea lui Bolojan

Anterior ședinței BPN, Sorin Grindeanu a precizat că face pe pagina sa de Facebook un sondaj referitor la demiterea premierului Ilie Bolojan, pentru „a lua pulsul”, dar acest sondaj „nu are nicio legătură cu consultarea pe care partidul o va face” referitor la ieșirea sau nu de la guvernare, potrivit Agerpres.ro

Președintele PSD a mai afirmat că în ședința de coaliție care va avea loc luni nu este pe ordinea de zi o discuție despre situația prețului la carburanți.

