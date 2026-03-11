Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „România trebuie să valorifice fiecare euro din PNRR”

PNRR oferă României acces la resurse financiare semnificative, însă după cum arată deputatul Remus Lăpușan, simpla alocare a fondurilor nu este suficientă: „Ca aceste resurse să producă efecte reale în viața oamenilor ele trebuie transformate în investiții concrete cu rezultate vizibile în comunitățile locale”, a arătat în Parlament deputatul PSD de Cluj.

Deputatul Remus Lăpușan cere în Parlament prioritizarea proiectelor finanțate din PNRR și monitorizarea eficientă a implementării investițiilor|Foto: Remus Lăpușan

Parlamentarul clujean PSD Cluj, Remus Lăpușan, semnalează oportunitatea reală de transformare economică oferită de fondurile europene din PNRR.

În Camera Deputaților, social-democratul clujean a atenționat asupra necesității implementării coerente a proiectelor de investiții, astfel încât efectele să fie resimțite de oameni și să asigure dezvoltarea comunităților locale.

O declarație politică importantă cu privire la însemnătatea utilizării eficiente a fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unul dintre cele mai importante instrumente de finanțare pentru modernizarea României, a fost susținută de deputatul clujean Remus Lăpușan în Parlamentul României.

PNRR oferă României acces la resurse financiare semnificative, care pot accelera dezvoltarea infrastructurii, modernizarea sistemului de sănătate și a educației, digitalizarea administrației publice și creșterea competitivității economiei naționale.

„Aceste fonduri reprezintă o oportunitate reală de transformare economică și socială”, a declarat în Camera Deputaților social-democratul clujean Remus Lăpușan.

„În același timp, simpla alocare a fondurilor nu este suficientă. Pentru ca aceste resurse să producă efecte reale în economie și în viața cetățenilor, ele trebuie transformate în investiții concrete, în proiecte implementate și în rezultate vizibile la nivelul comunităților din întreaga țară”, a adăugat deputatul PSD Cluj, Remus Lăpușan.

Coordonare instituțională și prioritizarea proiectelor finanțate din PNRR

Succesul acestui plan depinde în mod direct de capacitatea instituțiilor statului de a implementa reformele și investițiile asumate. Întârzierile administrative, blocajele procedurale sau lipsa unei coordonări eficiente între instituții pot încetini ritmul proiectelor și pot diminua impactul acestor finanțări asupra dezvoltării economice și sociale.

Fiecare întârziere în implementare înseamnă investiții amânate, lucrări care nu încep la timp și comunități care așteaptă mai mult decât ar trebui beneficiile acestor programe.

„De aceea, este nevoie de o implicare administrativă mult mai fermă și de un plan clar de acțiune pentru fiecare domeniu finanțat prin PNRR. Implementarea proiectelor trebuie urmărită permanent, iar progresul trebuie monitorizat în mod transparent”, a adăugat deputatul Remus Lăpușan.

Monitorizare și transparență

Parlamentarul de Cluj Remus Lăpușan a cerut în declarația susținută în Camera Deputaților ca fiecare investiție finanțată prin PNRR să beneficieze de o monitorizare clară și rapoarte periodice de progres. În același timp, instituțiile responsabile trebuie să comunice constant stadiul implementării, întârzierile existente și măsurile adoptate pentru accelerarea proiectelor.

„România nu își poate permite să rateze această oportunitate majoră de dezvoltare. Resursele disponibile prin PNRR trebuie utilizate integral și eficient, astfel încât fiecare euro să fie transformat în investiții care contribuie la dezvoltarea reală a țării.

Investițiile finanțate prin PNRR trebuie să se regăsească în proiecte concrete în fiecare comunitate: în infrastructură modernă, în servicii publice mai eficiente, în proiecte de digitalizare și în inițiative care sprijină dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă”, a explicat Remus Lăpușan în intervenția susținută în Parlament.

Astfel, după cum a semnalat Remus Lăpușan, implementarea acestui plan trebuie să se bazeze pe transparență, monitorizare atentă și coordonare eficientă între instituțiile responsabile. Doar în acest fel România poate transforma această oportunitate europeană într-un motor real de dezvoltare.

