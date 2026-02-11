Deputatul Remus Lăpușan: „Fermierii români trebuie protejați în cadrul Acordului UE–Mercosur”

Acordul comercial UE-Mercosur are implicații economice și sociale majore, cu impact semnificativ asupra activității agricole europene. „Fermierii români trebuie protejați”, spune deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD).

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur este un subiect de importanță majoră, cu implicații economice, sociale și agricole semnificative.

„Vorbim despre un acord complex, cu efecte pe termen lung, care nu poate fi tratat nici superficial, nici prin poziții extreme”, transmite parlamentarul clujean Remus Lăpușan.

Parlamentul European a aprobat, marți, măsuri suplimentare de protecție pentru a preveni prejudicierea sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului cu țările Mercosur.

Transmiterea acestui acord către Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru clarificări juridice reprezintă un demers necesar și responsabil.

După cum arată parlamentarul social-democrat, înainte de orice decizie finală, este esențial să existe certitudine juridică, transparență și o analiză riguroasă a impactului asupra statelor membre.

„Susțin deschiderea piețelor și cooperarea economică internațională. Economia europeană, inclusiv cea românească, are nevoie de acces la piețe noi, de creșterea exporturilor și de consolidarea poziției sale în lanțurile economice globale. În același timp, aceste obiective trebuie urmărite cu responsabilitate, fără a ignora realitățile din agricultură și fără a pune presiune suplimentară asupra producătorilor locali”, a declarat deputatul PSD Cluj Remus Lăpușan.

Agricultura din România funcționează într-un cadru strict, bazat pe standarde europene ridicate privind siguranța alimentară, protecția mediului și bunăstarea animalelor. Respectarea acestor standarde presupune costuri suplimentare și eforturi constante din partea fermierilor. În acest context, este firesc ca produsele care intră pe piața europeană să respecte aceleași reguli. Comerțul liber nu poate funcționa corect în absența unor condiții de concurență echitabile.

„Deschiderea piețelor nu trebuie să însemne competiție neloială și nu poate fi realizată în detrimentul fermierilor români. Există îngrijorări legitime în rândul acestora, în special în sectoarele sensibile care ar putea fi afectate de creșterea importurilor. Aceste îngrijorări nu trebuie minimalizate, ci analizate și abordate prin politici publice clare și prin mecanisme de protecție eficiente”, a precizat deputatul Remus Lăpușan.

Dialog real cu fermierii: producătorii locali, sprijiniți prin mecanisme de protecție eficiente

Parlamentarul clujean a pledat în favoarea dialogului real și constant cu fermierii, astfel încât oamenii să dispună de informații clare: ce sectoare sunt vizate, ce riscuri există, ce instrumente de protecție sunt prevăzute și cum pot fi acestea utilizate. Lipsa de comunicare nu face decât să alimenteze nesiguranța și tensiunile din mediul rural, avertizează deputatul Remus Lăpușan.

„Acordurile comerciale nu se acceptă pasiv. Ele se negociază, se adaptează interesului public și se completează prin politici naționale și europene coerente. Beneficiile economice trebuie să fie reale și echilibrate, nu obținute cu prețul destabilizării unor sectoare esențiale.

Deschiderea economică trebuie să meargă mână în mână cu protejarea producției locale, cu reguli corecte și cu dialog. Numai în aceste condiții putem vorbi despre un acord care contribuie la dezvoltare și stabilitate, nu la incertitudine și tensiune socială”, a adăugat parlamentarul social-democrat Remus Lăpușan în intervenția sa.

Măsuri suplimentare de protecție pentru fermierii europeni

Noul regulament, deja convenit informal cu statele membre ale Uniunii Europene, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri.

Regulamentul stabilește modul în care UE ar putea suspenda temporar preferințele tarifare prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur privind importurile agricole din țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), în cazul în care o creștere bruscă a acestor importuri afectează producătorii din UE.

Măsurile suplimentare de protecție vizează prevenția în ceea ce privește prejudicierea sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului cu țările Mercosur.

