Avertismentul lui Trump pentru Iran: consecințe „fără precedent” dacă Teheranul recurge la minarea strâmtorii Ormuz

Trump avertizează că vor exista consecințe militare devastatoare dacă Iranul minează strâmtoarea Ormuz.

Trump avertizează că vor exista consecințe militare devastatoare dacă Iranul minează strâmtoarea Ormuz.

Președintele american Donald Trump a avertizat marți că vor exista consecințe militare importante dacă Iranul decide să mineze strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal 20% din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL), transmite AFP, citată de Agerpres.ro

„Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi fără precedent”, a avertizat președintele Statelor Unite într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

Gardienii Revoluției din Iran au afirmat că au atacat un petrolier în strâmtoarea Ormuz la sfârșitul săptămânii trecute, spunând că ruta este închisă traficului din cauza escaladării conflictului.

Tranzitul de ţiţei, produse rafinate şi gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz a fost suspendat de marile companii petroliere, în urma atacurilor lansate de SUA şi Israel asupra Iranului şi a anunţului Teheranului privind închiderea navigaţiei.

Foto: DepositPhotos.com

