Bani pentru infrastructura medicală din Cluj: ce spitale finanțează Guvernul?

Proiecte importante pentru infrastructura medicală a Clujului vor primi finanțare de la Guvern în 2026.

România mizează în acest an pe un buget de 500 de miliarde de euro, potrivit proiectului de buget publicat marți de Ministerul Finanțelor.

Spitalul Regional de Urgență Cluj, Clinica de chirurgie cardiovasculară din Cluj-Napoca și Centrul de simulare și cercetare pentru dezvoltarea competențelor profesionale, precum și Centrul de Chirurgie Experimentală ale Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca sunt câteva proiecte importante care primesc finanțare de la Guvern.

Proiecte de sănătate din Cluj, finanțate de Guvern

Extinderea și etajarea clădirii Corp Anexă C4 – Clinica de Chirurgie Cardiovasculară este un proiect important pentru Institutul Inimii „Niculae Stănicioiu” din Cluj-Napoca.

Extinderea Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară

Proiectul de extindere a fost aprobat în noiembrie 2023, cu un termen de realizare de 36 de luni și cu o valoare totală aprobată la deschiderea finanțării de 9478 mii lei.

Astfel, în 2026, din creditele de angajament este prevăzută suma de 6 mii lei, iar din creditele bugetare – 1.459 mii lei.

Sursa: Ministerul Finanțelor

Practic, proiectul urmează să fie concretizat pe parcursul acestui an: se propune astfel etajarea corpului C4 din incinta Institului si amenajarea tuturor spatiilor administrative la nivelul etajului nou propus.

Extinderea se va realiza pe toata suprafata corpului de clădire existent iar peste planseul de peste etaj se va amenaja o terasa circulabila prevazuta cu spatii de relaxare si spatii verzi care vor fi utilizate de catre pacienti si personalul medical. Cladirea astfel rezultata va avea regimul de înălţime parter si etaj.

Fonduri pentru Spitalul Regional de Urgență (SRU) Cluj

Un alt proiect însemnat pentru Cluj – Spitalul Regional de Urgență, pentru care contractul de lucrări ar putea fi semnat în luna aprilie – este prins în proiectul de buget pentru 2026.

Astfel, potrivit proiectului de buget propus, Spitalul Regional Cluj va beneficia în acest an de fonduri importane:

*2.974.111 mii lei – credite de angajament

*551.155 mii lei – credite bugetare.

De altfel, proiectul include și sume propuse din fonduri nerambursabile.

Spitalul Regional Cluj are incluse sume din bugetul de stat și pentru anii următori, până în 2029 inclusiv.

Sursa: Ministerul Finanțelor

Recent, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că pentru SRU Cluj, contractul de lucrări ar putea fi semnat în aprilie 2026. Semnarea documentației a fost întârziată din cauza unui proces în instanță.

Anterior, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis reevaluarea ofertelor depuse în cadrul licitației pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Cluj. Contractul valorează 2 miliarde de lei.

În cadrul celei de-a doua etape a proiectului Spitalului Regional de Urgență Cluj, lucrările au în vedere realizarea celor două corpuri principale, a spitalului și a anexei dedicate spațiilor tehnice, inclusiv amenajările exterioare, heliport și parc. Valoarea lucrărilor este estimată la 2.015.359.357,88 lei, cu o durată de 40 de luni a termenului de execuție.

Lucrările din cadrul primei etape de realizare a Spitalului Regional de Urgență Cluj au început în teren în mai 2024. Constructorul român Ubitech Construcții SRL a câștigat licitația pentru primul pachet de lucrări în valoare de 52,2 milioane de lei.

UMF Cluj dezvoltă cel mai mare Centru integrat de simulare și cercetare din Sud-Estul Europei

Centrul integrat de cercetare și simulare al Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj, precum și Centrul de chirurgie experimentală - investiții majore derulate de UMF Cluj-Napoca beneficiază de fonduri alocate din bugetul de stat:

*64.000 mii lei din credite de angajament și 64.000 mii lei din credite bugetare, plus fonduri europene și alocare prevăzută până în 2029 inclusiv.

Sursa: Ministerul Finanțelor

Proiectele au fost aprobate în februarie 2025, cu un termen de 60 de luni pentru implementare și cu o valoare totală aprobată la deschiderea finanțării de - 254398 mii lei.

Este vorba de cel mai amplu proiect de infrastructură a UMF Cluj, care va fi situat în interiorul campusului universitar. Proiectul este structurat pe două corpuri, care beneficiază de finanțare diferită.

Corpul A – Centrul de Simulare – finanțat integral din fondurile universității - 208 milioane de lei.

Corpul B – Biblioteca – finanțat prin PNRR, cu o valoare de 47 de milioane de lei. Va avea o capacitate de 246 de locuri pentru lectură și studiu.

Simularea medicală joacă un rol esențial în pregătirea medicilor rezidenți, oferindu-le un cadru controlat și sigur în care pot exersa tehnici chirurgicale, proceduri complexe și situații de urgență, fără riscuri pentru pacienți.

După cum semnala rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, profesorul Anca Buzoianu, Centrul de Cercetare în Chirurgia Experimentală va permite realizarea de tehnici medicale, proceduri exersate înainte de aplicarea lor în practica clinică umană. Zona va fi destinată studiilor de microchirurgie și va dispune de un spațiu separat pentru animale mici și animale mari, în special suine. Spațiile includ săli de lectură și activități practice, dotate cu echipmanente de specialitate. Laborator pentru procesare probe, aparatură imagistică avansatră, inclusiv un micro-CT și ecograf pentru animale, zonă de necropsie și spații de cazare pentru animale.

Astfel, prin investiția inițiată, UMF Cluj își consolidează poziția în educația medicală din România și regiune și dezvoltă o infrastructură de referință pentru formarea practică, cercetarea medicală și educația bazată pe simulare.

Un alt proiect care se regăsește pe lista de finanțare vizează extinderea, modernizarea și reabilitarea Blocului Operator, Anestezie și Terapie Intensivă, corp Administrativ - Anatomie Patologica și corp – Policlinica la nivelul Institutului Oncologic Prof Dr „Ion Chiricuța” din Cluj Napoca.

