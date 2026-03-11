Expoziția Educativă de Tarantule și Reptile Vii revine la Iulius Mall Cluj cu exemplare spectaculoase (P)

Ești gata să pășești într-o lume fascinantă, plină de creaturi uimitoare care te vor surprinde la fiecare pas? Expoziția Educativă de Tarantule și Reptile Vii, unul din cele mai atractive evenimente educative, revine la Iulius Mall Cluj cu noi specii inedite de pitoni, șerpi, broaște și anaconda. Până duminică, 22 martie 2026, poți descoperi exemplare inedite în terariile special amenajate în Atriumul Iulius Mall.

Sursa foto Iulius Mall

În perioada 12 - 22 martie 2026, Atriumul Iulius Mall va găzdui Expoziția Educativă de Tarantule și Reptile Vii, ce va putea fi vizitată în intervalul orar 10:00 - 22:00. Evenimentul va reuni peste 40 de specii de tarantule și 30 de exemplare de reptile vii, printre care șerpi exotici, cameleoni, șopârle și broaște țestoase.

Printre cele mai impresionante apariții se află pitonul reticulat, pitonul verde de copac și varanul cu pete galbene, care te vor surprinde prin dimensiunile impresionante și coloritul spectaculos. Vedeta expoziției rămâne tarantula Pamphobeteus Mascara, cel mai mare exemplar expus, cu o lungime de aproximativ 25 cm.

Dacă ești curios să știi mai multe despre speciile expuse, organizatorii vor fi acolo pentru a-ți oferi toate detaliile despre habitatele naturale, comportamentul și cerințele lor de îngrijire chiar de la organizatori.

Accesul la expoziție se face pe bază de bilet, disponibil online pe platforma iabilet.ro, dar și de la Centrul Info Iulius Mall. Prețul unui bilet este de 25 de lei, iar copiii sub 3 ani beneficiază de intrare gratuită. Pentru grupurile mai mari de 10 persoane, prețul este redus la 20 lei. Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorul acestora.

Lasă-te surprins de o experiență inedită și descoperă creaturi impresionante, în cadrul Expoziției Educative de Tarantule și Reptile Vii din Iulius Mall Cluj!