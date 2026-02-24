Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj), mesaj în favoarea consolidării competitivității economiei europene: „Suveranitatea tehnologică și competitivitatea reprezintă o responsabilitate comună”

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj) a subliniat, marți, în cadrul Săptămânii Parlamentare Europene 2026 necesitatea unor demersuri urgente pentru susținerea competitivității economiei europene și a suveranității tehnologice.

Marți, în cadrul Săptămânii Parlamentare Europene 2026, la reuniunea Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), parlamentarul clujean Remus Lăpuașn a susținut o intervenție despre competitivitatea, suveranitatea tehnologică și sustenabilitatea economiei europene.

„Cred cu tărie că forța Uniunii Europene stă în capacitatea fiecărui stat membru de a-și atinge potențialul maxim de dezvoltare. Uniunea Europeană înseamnă subsidiaritate, coeziune și solidaritate. Suveranitatea tehnologică și competitivitatea economică nu sunt doar obiective strategice, ci o responsabilitate comună a tuturor statelor membre”, a afirmat deputatul social-democrat Remus Lăpușan în cadrul intervenției.

Parlamentarul clujean a subliniat ideea că, pentru o economie europeană puternică, este esențială performanța în muncă.

„Forța de muncă românească este competitivă, cu niveluri înalte de expertiză și experiență în procese complexe. În plus, avem o capacitate ridicată de adaptare și recalificare rapidă. Într-o perioadă marcată de provocări economice, putem depăși dificultățile prin muncă susținută și productivitate crescută, iar România poate contribui semnificativ la acest efort. În acest sens, programele europene de recalificare și perfecționare profesională sunt esențiale”, a precizat Remus Lăpușan (PSD Cluj) în intervenția de la reuniunea Comisiei pentru afaceri economice și monetare din cadrul Săptămânii Parlamentare Europene 2026.

Cercetarea și inovarea, aspecte esențiale pentru consolidarea competitivității

Un alt pilon al competitivității europene îl reprezintă cercetarea și inovarea.

Remus Lăpuașn a arătat că România dispune de școli de inginerie performante și de hub-uri de cercetare-dezvoltare care pot deveni centre regionale de excelență la nivel european.

„Este necesară consolidarea universităților tehnice și a învățământului profesional, precum și dezvoltarea proiectelor în domenii strategice precum inteligența artificială, cybersecurity sau software industrial. Putem implementa cu succes proiecte europene în aceste domenii și putem genera produse cu valoare adăugată mare”, a explicat parlamentatul clujean.

De putatul social-democrat clujean a evidențiat și necesitatea reducerii deficitului comercial al Uniunii Europene. Nu putem vorbi despre o economie puternică fără capital. Fiecare stat membru trebuie să contribuie, în funcție de specificul propriu, la echilibrarea balanței comerciale. Astfel, companiile din România, în special din sectoarele unde se înregistrează deficit, au nevoie de sprijin prin subvenții sau împrumuturi europene cu costuri reduse, pentru a deveni mai competitive.

Valorificarea resurselor europene pentru reducerea dependenței de materii prime

De asemenea, Remus Lăpușan a atras atenția asupra dependenței de materii prime din afara Uniunii Europene, care poate crea vulnerabilități economice. Europa dispune de resurse naturale importante, iar România nu face excepție.

„Avem nevoie de finanțare și de politici coerente pentru valorificarea acestor resurse, precum și de programe dedicate sectoarelor cu potențial de dezvoltare a avantajelor competitive la nivel global”, a adăugat parlamentarul PSD Cluj, Remus Lăpușan.

Investițiile în capitalul uman pentru menținerea competitivității europene

În încheiere, deputatul social-democrat Remus Lăpușan a transmis că Europa își poate menține competitivitatea doar prin investiții susținute în capitalul uman, inovare și coeziune.

România este angajată ferm în efortul comun de a consolida sustenabilitatea economică europeană și poate contribui prin forța sa de muncă, prin industria verde și prin dezvoltarea sectoarelor high-tech.

„Consider că este necesar un document programatic clar la nivelul Uniunii Europene care să consolideze aceste direcții strategice”, a mai spus deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj).

