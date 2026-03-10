UE recomandă statelor membre să reducă taxele pe energie: Propunerea vizează compensarea creșterii prețurilor provocate de războiul din Orientul Mijlociu

Uniunea Europeană recomandă statelor membre „care pot” să reducă taxele pe energie.

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a recomandat marți statelor membre care își permit să reducă taxele pe energie, în special la electricitate, pentru a compensa creșterile de prețuri provocate de războiul din Orientul Mijlociu, informează AFP, citată de Agerpres.ro

„Dacă aveți posibilitatea de a reduce taxele pe energie, în special la electricitate, există un potențial enorm”, a declarat Dan Jorgensen, la o conferință de presă organizată la Parlamentul European de la Strasbourg.

Comisarul european a evocat o reducere potențială a facturilor consumatorilor de ordinul a 200 de euro pe an, în medie.

Potrivit Bruxelles-ului, taxele și impozitele pe electricitate reprezintă aproximativ 25% din preț în cazul gospodăriilor și 15% în cazul întreprinderilor.

Care sunt opțiunile în fața creșterii prețurilor la energie?

„Trebuie să fie măsuri temporare și țintite, astfel încât să nu se pună problema schimbării fundamentale a structurii prețurilor” în Europa, nici a „prețului carbonului”, a declarat comisarul Jorgensen, în pofida presiunilor din partea unor industrii și a unor țări precum Italia.

UE monitorizează „îndeaproape” conflictul din Orientul Mijlociu

În contextul războiul din Orientul Mijlociu, UE monitorizează „îndeaproape situația pentru a stabili dacă este nevoie să se ia măsuri de urgență”, a subliniat comisarul european, referindu-se la discuțiile în curs cu Agenția Internațională pentru Energie (IEA) privind posibila accesare a rezervelor strategice de petrol.

Nu există nicio problemă de aprovizionare în Europa în acest moment, dar situația este diferită în alte părți ale lumii, a precizat Jorgensen.

„De asemenea, suntem foarte conștienți de faptul că această situație evoluează foarte rapid și că există și o chestiune de preț pe care trebuie să o luăm foarte în serios”, a adăugat comisarul european.

