Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD): „Construirea pasajului de legătură dintre DN1C și Parcul Industrial TETAROM III intră în linie dreaptă”

Pasajul de legătură între DN1C și parcul industrial TETAROM III intră în linie dreaptă. Investiția este de peste 88 de milioane de lei.

Deputatul clujean Remus Lăpușan (stânga), alături de primarul comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar (dreapta) | Foto: Remus Lăpușan

Deputatul clujean Remus Lăpușan a transmis că alături de primarul comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar și de colegii lui, a susținut demersurile necesare pentru realizarea pasajului de la TETAROM III, care a intrat într-o etapă decisivă de implementare.

„Amenajarea și pregătirea zonei necesare pentru demararea lucrărilor la pasajul de legătură dintre DN1C și Parcul Industrial TETAROM III sunt în plină desfășurare. Proiectul presupune o investiție totală de 88.288.000 de lei, TVA inclus, din care 57.187.268,77 lei sunt asigurați prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și reprezintă un pas esențial pentru modernizarea infrastructurii rutiere și pentru susținerea dezvoltării economice a județului Cluj”, a transmis Remus Lăpușan, joi, 29 ianuarie 2026.

Potrviti deputatului clujean, realizarea acestui pasaj este o necesitate majoră, atât pentru fluidizarea traficului în zonă, cât și pentru asigurarea unui acces sigur și eficient către Parcul Industrial TETAROM III, un punct strategic pentru investiții și locuri de muncă.

„Acest proiect contribuie direct la creșterea atractivității economice a zonei și la îmbunătățirea conectivității dintre infrastructura rutieră națională și zonele industriale. Este un proiect important pentru comunitate și pentru mediul de afaceri local, iar așteptarea firească este ca lucrările să avanseze într-un ritm susținut, astfel încât beneficiile investiției să fie resimțite cât mai rapid de cetățeni”, a mai spus Remus Lăpușan.

