Un pilot de la Baza Aeriană Câmpia Turzii a murit în timp ce încerca să salveze un câine: militarul avea doar 30 de ani

Eveniment tragic la baza militară Borcea: un pilot militar de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii a murit în timp ce încerca să salveze un câine căzut într-un bazin de apă.

Un pilot militar de la Baza Aeriană Câmpia Turzii a murit, marți, după ce a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă.

Pilotul în vârstă de 30 de ani se afla în misiune la Baza militară din Borcea.

„Cu profundă tristețe, anunțăm decesul colegului nostru, căpitanul Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, care a survenit astăzi în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, acolo unde acesta se afla în misiune”, au transmis, marți seara, Forțele Aeriene Române într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității.

Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență.

Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

MApN: Cazul va fi cercetat de organele judiciare

Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forţelor Aeriene și personalul unităților militare implicate și-au exprimat profundul regret pentru pierderea suferită și au transmis condoleanțe familiei îndoliate.

Potrivit Ministerului Apărării, cazul va fi cercetat de organele judiciare competente:

„Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment”, a transmis MApN.

Căpitanul Palferenț Octavian era căsătorit și nu avea copii.

