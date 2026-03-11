U-BT, meci de totul sau nimic la Podgorica miercuri seara!

U-Banca Transilvania se va duela în această seară, de la ora 20:00, cu Buducnost VOLI Podgorica în sferturile de finală ale BKT EuroCup.

U-BT joacă în această seară / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Cele două echipe își vor măsura forțele pentru a treia oară într-un meci oficial, după succesele echipei ardelenilor din stagiunea 2023-2024 a BKT EuroCup, 89-74 în BTarena, respectiv 77-79 în Morača.

U-BT și Buducnost s-au mai întâlnit într-un meci de verificare, pe 6 septembrie 2019, în cadrul Memorialului „Mirza Delibašić”, de la Sarajevo. Clujenii au cedat la o singură posesie în fața muntenegrenilor, care evoluaseră cu un sezon înainte în Euroligă, scor 79-82.

U-Banca Transilvania, aflată la al 4-lea sezon în BKT EuroCup, a obținut calificarea în fazele superioare ale competiției pentru al treilea an consecutiv, însă „alb-negrii” nu se mulțumesc cu atât și își propun să ajungă din nou în sferturile de finală, acolo unde s-au oprit în precedentele două stagiuni.

Pentru a ajunge în optimi, clujenii i-au învins pe grecii de la Aris Salonic, scor 111-92, și au bifat a noua victorie din Grupa A. Succesul a garantat locul 6 în grupă și, totodată, a adus calificarea în optimile celei de-a doua competiții ca importanță de pe bătrânul continent.

De cealaltă parte, Buducnost VOLI Podgorica, aflată la al 19-lea sezon în BKT EuroCup, a încheiat pe ultima treaptă a podiumului în Grupa B. Deși s-au impus în 12 din 18 partide din sezonul regulat, cu o ofensivă care a adus 98.7 puncte pe meci în ultimele trei succese din Grupa B, contra Chemnitz, Ulm și JL-Bourg, muntenegrenii au ratat la limită calificarea directă în sferturi, acolo unde au mai ajuns de patru ori, ultima oară în urmă cu cinci ani.

Buducnost se poate lăuda în actualul sezon al BKT EuroCup cu transformarea Centrului Sportiv „Morača” într-o adevărată „fortăreață”, izbutind 8 victorii consecutive pe teren propriu. Italienii de la Trento au fost singurii care au plecat cu victoria de pe terenul „alb-albaștrilor”, după succesul din etapa secundă a BKT EuroCup, scor 96-107.

Mihai Silvășan, încrezător înaintea meciului

U-BT conduce clasamentele la puncte marcate pe meci (96.4), pase decisive (23.1) și aruncări de două puncte transformate (25.5), confirmând stilul de joc concentrat pe o tranziție ofensivă rapidă. De partea cealaltă, Buducnost pune presiune pe perimetru și permite adversarilor doar 22.8 aruncări de trei puncte pe meci, în timp ce muntenegrenii înscriu 41.2% de la distanță, cel mai bun procentaj din competiție.

„Toată lumea înțelege importanța acestui meci. Jucăm din nou în Play-Off-ul BKT EuroCup. Ne așteaptă o misiune dificilă însă cu siguranță avem șansele și atuurile noastre. Mergem la Podgorica pentru a ne lupta și a încerca să obținem calificarea în sferturile de finală.

Atmosfera în sânul echipei este bună, toată lumea este aptă și așteptăm cu nerăbdare meciul”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT, înaintea acestei partide. Câștigătoarea duelului de miercuri va obține biletele pentru sferturile de finală, acolo unde o va întâlni pe Bahcesehir College Istanbul, pe 17 sau 18 martie.

