PSD NU mai e dorit în Guvernul Bolojan de majoritatea românilor. Cine sunt cei mai „fierți” pe ieșirea social-democraților?

Mai mult de jumătate dintre români cred că Partidul Social Democrat (PSD) ar trebui să iasă din Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat | Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

37.3% dintre participanții la sondaj consideră că PSD ar trebui să rămână la guvernare, iar 55.7% că ar trebui să iasă de la guvernare. 7% nu știu sau nu răspund, potrivit unui sondaj INSCOP, dat publicității, miercuri, 11 martie 2026.

În contrast cu opinia populației generale, sunt de părere că PSD ar trebui să rămână la guvernare 81% dintre votanții PSD. Aceeași părere este împărtășită de 52% dintre votanții PNL, 46% dintre votanții USR și doar 19% dintre votanții AUR.

Pe de altă parte, deși majoritatea populației consideră că PSD ar trebui să iasă de la guvernare, doar 17% dintre votanții PSD împărtășesc această opinie. Ideea ieșirii social-democraților de la guvernare mai este susținută de 42% dintre votanții PNL și 46% dintre votanții USR.

Votanții AUR, „fierți” să iasă PSD-ul de la guvernare.

Cei mai entuziaști susținători ai ieșirii PSD de la guvernare sunt votanții AUR care susțin acest lucru în proporție de 79%.

Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026, 8 din 10 votanți PSD doresc ca partidul lor preferat să rămână la guvernare.

Metodologie: Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: